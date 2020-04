16 abr 2020

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus usamos nuestras redes sociales un 55% más que antes aunque sea para hablar con el médico, buscar recetas de bizcochos sin levadura o buscar un psicólogo que nos ayude a sobrellevar el encierro.





Pero si hay una red social que se ha llevado más atención que las otras es Twitter, que ha aumentado su audiencia un 23%. Es normal que estando todos encerrados en casa tengamos más tiempo para matarlo leyendo tweets, pero esa información que circula y se retuitea, en ocasiones, es más falsa que los duros de madera y cuando trata sobre recomendaciones saludables o remedios mágicos contra el coronavirus creértela pone en riesgo tu salud. Por eso hemos hecho una criba por ti y te recomendamos que empieces a seguir estas cinco cuentas para estar bien informada sobre coronavirus, dieta y mucho más. Ya nos lo agradecerás.

@SaludsinBulos

La iniciativa de la agencia de comunicación Com Salud y la asociación de Investigadores en eSalud está luchando por desmentir todas las noticias falsas que se están extendiendo por las redes sociales a cuenta del coronavirus (y de casi cualquier tema que afecte a nuestra salud). Si te llega un audio de whatsapp que te hace desconfiar, chequea esta cuenta de Twitter porque seguramente encontrarás en ella la verdad.

@deborahciencia

Deborah García Bello es una licenciada en química conocida por su premiado blog dimetilsulfuro.es, su libro Qué se le van las vitaminas (Paidós) y sus vídeos en YouTube donde lo mismo explica cómo planchar de forma sostenible a si el azúcar moreno es mejor que el azúcar blanco. En su cuenta de Twitter continúa su labor de divulgación científica, pero en clave de coronavirus, y comparte consejos muy útiles, como la guía sobre cómo desinfectar con lejía de forma segura y eficaz.

@Midietacojea

Aitor Sánchez García es el nombre que está detrás del blog y la cuenta de Twitter Mi dieta cojea. Es dietista-nutricionista y tecnólogo de los alimentos tiene su propia consulta en el Centro Alaris y, con el poco tiempo que le queda, se dedica a la divulgación sobre nutrición (basada en hechos y no en venderte cosas) y a escribir libros como como Mi dieta ya no cojea. También twitea, por supuesto, y en su cuenta puedes encontrar noticias veraces sobre si puedes consumir sushi mientras dure la crisis del coronavirus y encontrar el acceso a los webinar gratuitos sobre nutrición que están impartiendo mientras dure la crisis. Si quieres comer sano durante la cuarentena, no te los pierdas.

@gominolasdpetro

Existe un blog, titulado Gominolas de petróleo, famoso por su exhaustividad a la hora de abordar los temas que tienen que ver con nuestra alimentación. Tras ese blog se encuentra Miguel Ángel Lurueña, Doctor por la Universidad de Salamanca, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Salamanca. En la cuenta de Twitter de Miguel Ángel te puedes informar de casi cualquier cosa que quieras saber sobre alimentación, desde que darle a tu hijo para que crezca sano a de dónde vienen los cacahuetes (por si no lo sabías, de debajo de la tierra… y son una legumbre). Porque aprender cosas durante la cuarentena puede ser lo que necesitas para no aburrirte.

@boticariagarcia

Si aún no conoces la cuenta de Marián García en Twitter o su página web o su libro El jamón York no existe (La esfera de los libros) es que no estás en el planeta Tierra. Marián García es (como su nombre de guerra ya te habrá hecho sospechar) doctora en farmacia además de graduada en Nutrición Humana y dietética y en Óptica y Optometría. Y su cuenta de Twitter está llena de buenos y saludables consejos sobre si las mascarillas caseras sirven de algo o si comerse esas fresas pochas quitando lo feo y echando “las partes buenas” a tu yogur mañanero es una buena idea.