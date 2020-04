20 abr 2020

El coronavirus es muy versátil y la lista de síntomas que provoca en el organismo no para de crecer. A la conocida retahíla de tos, fiebre y dificultad para respirar se añaden ahora síntomas menos comunes, pero ante los que hay que estar alerta, como la pérdida súbita del olfato y la aparición de manchas en la piel.





Un estudio realizado con pacientes positivos de coronavirus en China comprobó que de 38 pacientes, 12 desarrollaron manifestaciones oculares como lagrimeo constante, hinchazón en la conjuntiva y conjuntivitis leve. Una sintomatología que también se ha descrito en países como Italia, aunque no sea la más común y se suele dar en pacientes que han desarrollado las formas más graves de la infección.

Por si las moscas los expertos advierten que en tiempos de coronavirus hay que prestar especial atención a los ojos, ¿cómo? Para empezar quitándonos la manía de tocarlos y restregarlos. En primer lugar, porque en modelos animales se ha comprobado que los ojos pueden ser una vía de contagio y, en segundo, porque lo que sí se ha comprobado en humanos es que en la lágrima de las personas infectadas hay virus, por lo que si te frotas el ojo con las manos y después tocas algo puedes dejar unos cuantos virus de regalo para el siguiente que pase por ahí.

En definitiva, haya coronavirus en el ambiente o no, restregarse los ojos nunca ha sido una buena idea. “No solo porque aumenta el riesgo de infecciones, sino también porque frotarse los ojos a menudo y con intensidad puede causar deformaciones en la córnea. La córnea es una estructura maleable y la podemos comprometer si tenemos este hábito”, asegura el Dr. José Luis Ramos, oftalmólogo y Director Médico de Clínica Baviera Málaga. Este es uno de los hábitos que debes tener en cuenta mientras la alarma por el coronavirus esté en el aire.

Antes de acudir a urgencias, usa la telemedicina

Si llegados a este punto te estás planteando que si te levantas con el ojo rojo como un tomate debes acudir corriendo al centro de salud, que no cunda el pánico, porque la telemedicina y la cámara de tu móvil puede acudir al rescate, porque antes de ser por el coronavirus es más posible que tu alergia al polen te esté jugando una mala pasada. “Es raro que alguien debute en coronavirus con una conjuntivitis, lo que no es raro es que en estos veamos este tipo de problemas oculares. A mí los pacientes me mandan una foto del ojo y se puede ver ahí todo, que está hinchado, seco, lloroso… Eso se soluciona fácilmente con una consulta rápida y un colirio de la farmacia”, asegura el Dr. José Luis Ramos.

De hecho para algunos problemas oftalmológicos muy comunes en estas fechas, basta con acudir directamente a la farmacia. Por ejemplo, si tienes alergia el polen y sabes, por experiencias de primaveras anteriores que tus ojos están dándote guerra por este motivo con picor y enrojecimiento, en la farmacia te pueden proporcionar sin receta un colirio con antihistamínico que calme a tus ojos irritados “bajo seguimiento del oftalmólogo vía teléfono o videoconferencia este tipo de colirios se pueden consumir sin problemas durante un par de meses. Aplicar paños fríos y suero fisiológico que arrastren los alergenos de la superficie del ojo también ayudan combatir este síntoma”, apunta el dr. José Luis Ramos.

Cuándo sí hay que ir a urgencias

Que el coronavirus esté circulando por los hospitales y servicios de urgencias no es motivo para solicitar ayuda a estos servicios cuando la ocasión la requiere. Y en lo que se refiere a nuestros ojos casi todo lo importante suele cursar con uno de estos dos síntomas (y en ocasiones los dos a la vez): dolor mantenido en el tiempo que va a más y pérdida de visión importante normalmente en uno de los ojos. Si sufres uno de estos dos síntomas, necesitas ver a un médico para prevenir males mayores.

“Dolor muy intenso en un ojo que pasadas unas horas con algún tratamiento analgésico no se quita hay que valorarlo en consulta porque puede deberse a un cuadro de subida de tensión del ojo. Por otra parte, las personas que empiezan a ver de repente muchas manchas negras, que pueden deberse a un desprendimiento del vítreo, o manchas negras asociadas a luces, que puede ser síntoma de que está empezando un desprendimiento de retina, también necesitan una valoración”, resume el experto.

Y por supuesto, si durante el confinamiento te ha dado por el bricolaje y una astilla cae en tus ojos o sufres algún tipo de traumatismo en la zona, también te toca pedir ayuda. “Por fortuna, hay muy pocas cosas en la salud ocular que sean urgentísimas”, concluye el dr. José Luis Ramos.