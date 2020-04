20 abr 2020

Si aún no has probado la copa menstrual, seguro que quieres leer un artículo titulado "Utilicé la copa menstrual por primera vez y esto fue lo que pasó", pues bien, lo tenemos. Para saber el desenlace de esa feliz historia, solo lo tienes que hacer click (la experiencia de una es la experiencia de todas). Pero aunque los testimonios ajenos ayudan mucho, lo cierto es que cuando hablamos de este tema, salen a la luz diversas dudas que ojalá, alguien nos explicara con toda normalidad. Pues bien, en esta ocasión Cristina Pedroche ha salido al rescate en su cuenta de Instagram y ha publicado información sobre la copa menstrual, su utilización y respuestas a las preguntas más frecuentes. Y todo, con tal de animar a sus seguidoras a utilizarla.

Cristina Pedroche, que es toda una defensora de la copa, escribía en la publicación un texto que no hacemos más que aplaudir, "Ojalá la primera vez que me bajó la regla alguien me hubiera hablado de la copa menstrual. Por aquel entonces no había tanta información como ahora. Aún así, sigue habiendo muchas mujeres que no la usan y yo quiero que esto cambie, no solo por el ahorro y por dejar de contaminar (que por supuesto también) sino porque es salud. También porque no me gusta que cada vez que hablo de este tema me lluevan críticas e insultos", así comenzaba su alegato, que demuestra, una vez más, lo estigmatizada que está la conversación abierta sobre la menstruación femenina.

Y continuaba, "Es sangre. Mi sangre. Y no me da asco ni creo que sea un tema que esconder. He contestado a alguna de vuestras preguntas en las siguientes fotos (ve pasando). Casi todas tenéis las mismas dudas, que son exactamente las que yo tenía. Es normal sentirse un poco perdida al principio pero os prometo que es súper fácil. Y si todavía tenéis más preguntas debéis hablar con vuestra doctora, ginecóloga, farmacéutica o matrona, que ellas son las expertas".

Y además, fomentaba los comentarios entre sus seguidoras para resolver las dudas que pudieran tener, creando así una comunidad libre para hablar de un tema tan importante, "También podéis preguntar por aquí que entre todas nos ayudaremos. Gracias a todas".

Lo cierto es que, ¿qué mejor momento para probarla ahora que estamos más horas que nunca en casa? Si es la primera vez que utilizas la copa, la elección de una que se ajuste a tus necesidades es primordial. Cristina por ejemplo, utiliza la copa para principiantes de Intimina (de venta en Amazon) que tiene un enganche especial para que la extración sea mucho más fácil. Es también la que utilizamos nosotras cuando nos pasamos a la copa. Y debemos de reconocer que aunque nos ha costado acostumbrarnos y pillarle el truco, solo es cuestión de tiempo.

¡Ahora no podemos vivir sin ella? ¿Te apuntas?