21 abr 2020

Cómo vamos a salir de esta situación tanto económica como sanitaria, producida por la pandemia de COVID-19 y el estado de emergencia? El escenario en el que tras un tiempo de parón de la economía, uno o dos meses, todo volverá progresivamente a la normalidad puede ser un pensamiento demasiado inocente. Se pueden presentar otras situaciones más desfavorables que deberían tenerse en cuenta.

Para empezar existe la posibilidad de que haya un repunte de nuevos casos cuando termine el confinamiento si no se adoptan otras medidas añadidas para determinar quién puede salir de su casa y quien debe permanecer por estar infectado o en íntimo contacto con un afectado. Habrá que tener en cuenta el tránsito de personas entre países. Imaginen que entran en España individuos, de otros lugares, afectados por el coronavirus, después de finalizar el confinamiento. Podrían generar un nuevo brote y vuelta a empezar.

Impacto económico

¿Cuanto tiempo puede durar esta situación? No se puede saber. ¿Nuestra economía y el nivel de empleo puede soportar una depresión que dure año o año y medio?. Probablemente no. Paul Romer, Premio Nobel de economía, antiguo vicepresidente del Banco Mundial y una de las personas más influyentes, en este campo, a nivel internacional, así lo piensa. Sus ideas de cómo hacer frente a esta crisis han sido publicadas en una entrevista al 'New York Times'.

La solución pasa por la fabricación masiva de pruebas para la detección del coronavirus y de equipos de protección personal y lógicamente de desarrollo de estrategias a nivel gubernamental para favorecer esta producción. De esta manera se puede reducir el distanciamiento social con una mayor precisión y evitar, en parte, el freno a la economía que condiciona.

Producción masiva

Desde el punto de vista práctico, lo lógico es aumentar la producción de las empresas, de tal manera que equipos o dispositivos de protección estén disponibles para todo el que lo necesite. Así la persona que trabaje o transite en una pequeña tienda u oficina puede reducir su riesgo de contagio. Por no decir que dichos equipos no le pueden faltar a aquellos trabajadores, como los sanitarios, fuerzas de seguridad, residencias de ancianos etc., en íntimo contacto con enfermos. Somos el país con una tasa mayor de sanitarios infectados del mundo.

Lo siguiente sería promover la fabricación masiva de test de detección del coronavirus. Estos son capaces de detectar el virus días antes de que aparezcan los primeros síntomas. De esta manera se podría aislar tempranamente a las personas infectadas y evitar que contagien. El test se debería hacer primero a los trabajadores de riesgo y luego progresivamente extenderse a toda la población.

Lo lógico sería que por ejemplo el personal que trabaja en las urgencias, el personal sanitario o de residencias de ancianos se hicieran un test diariamente. El resultado está en pocos minutos. Se evitarían miles de contagios. Por el momento no se realizan pruebas, de manera generalizada, a médicos y enfermeras y estamos trabajando sin saber si somos o no portadores del virus.

La vacuna vendrá de fuera

Los gobiernos están movilizando miles de millones para subsidios, ERTES o subvenciones, sin duda necesarios, pero que no nos van a sacar de esta crisis. Hay campañas de recogida de fondos y dinero público destinados a obtener una vacuna 'made in Spain', cuando en el mundo ya hay más de 50 ensayos clínicos, muy avanzados, realizados por las empresas farmacéuticas más grandes, con más experiencia y medios del mundo como Roche, Merck y Bayer.

Mientras esperamos una solución definitiva como la vacuna, un fármaco nuevo o la inmunización de toda la población, es más barato y la mejor manera de no malgastar dinero y esfuerzo, invertir en test diagnósticos y material de protección masivos para toda la población. Esto puede permitir una reactivación de la economía más temprana y menos traumática. Si no corremos el peligro de que al final de la pandemia nosotros estemos vivos pero la economía no.