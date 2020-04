23 abr 2020

Hace un par de días la influencer Paula Ordovás compartió con sus seguidores cómo organizaba su frigorífico a través de su cuenta de Instagram. Nosotras, entonces, nos quedamos pensando, que por desgracia, el frigorífico que tenemos en casa no se parece en nada a una nevera que aprobaría Marie Kondo.

N la tenemos distribuida por colores, ni todo en tarros perfectamente orgnaizados, ni mcuho menos brilla con la pulcritud de un diamante. Lo sentimos, pero es así. Lo que nos ha hecho pensar en que ya es hora de cambiar la situación y ordenar. Sí, también en firgorífico. Y es que, cuando veas el vídeo de Paula Ordovás, lo entenderás todo. ¿Quién no quiere abri la puerta del frigo y ver eso?

¿La clave? Organizarlo todo por grupos de alimentos, almacenar la comida en recipientes y frascos transparentes para que sepamos qué hay en cada uno de ellos y tener los snacks ya a mano para no elegir alimentos insanos entre horas.

Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos también desvela que la clave para una nevera perfecta es comprar con cabeza, sobre todo, para no desperdiciar comida ahora que pasamos más veces por el super al pasar un tiempo mayor en casa.

“El 84% de los alimentos que se desperdician en los hogares habitualmente corresponden a productos sin utilizar, es decir, que tal y como se compraron fueron a la basura. Ello se debe en gran parte a compras en exceso o mala gestión y conservación. Por eso, en la situación actual debemos ser más responsables y cuidadosos aún, comprando de manera consciente pero también utilizando todos los recursos y herramientas que tenemos en nuestros hogares", explica Helena Calvo, responsable de sensibilización sobre el desperdicio de alimentos en la app.

Video: Marie Kondo: método para organizar tu cocina

Bienvenido sea el orden

Ya no tienes excusa, ordenar tu frigorífico debe ser una de las tareas que hagas este finde semana. Y será más fácil si sigues estos consejos:

-TEMPERATURA: lo más reocomendable es que tu frigorífico esté a 5ºC para que la comida se conserve de la mejor forma. Ni más, ni menos.

-CADA ESTANTE TIENE SU FUNCIÓN: tal y como hacía Paula, la nevera tiene que estar dividida. Si todo está en su lugar siempre será mucho más fácil recoger, también ayudará a la hora de conservar los alimentos ya que cada uno tiene un espacio reservado en diferentes partes de la nevera.

-EL CONGELADOR: Es el mejor aliado para prolongar la vida de los alimentos. La temperatura ideal es de -18ºC y ahí guardaremos la carne, los congelados, los tuppers... todo aquello que no vayamos a consumir inmediatamente. Aunque cuidado, hay alimentos que nunca debes meter en el congelador.