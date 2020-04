24 abr 2020

El encierro por el coronavirus hace estragos en nuestras vidas tanto para adultos, como para los más pequeños de la casa que no han podido pisar la calle desde hace semanas. Por mucho que hayas desplegado toda la artillería con la escuela online, derrochado imaginación con actividades para hacer en casa con los niños, hayas hecho videollamadas a sus amigos o cocinado en familia, muchos de los peques demandan salir de casa de forma inminente. El Gobierno ha anunciado una nueva medida, no exenta de polémica, por la que niños y niñas podrán salir de casa a partir del próximo domingo 26 de abril. Te contamos en qué condiciones podrán hacerlo y cómo pueden salir de la forma más segura posible según los expertos.





Las claves de esta “medida de alivio”

Después de la rectificación del Gobierno ante las declaraciones de su ministra portavoz, María Jesús Montero, en las que decía que solo se autorizaba a los menores acompañados de un adulto a acudir al supermercado, al banco o a la farmacia, el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han detallado en qué va a consistir lo que han llamado una “medida de alivio” del estado de alarma para los más pequeños.

¿Con qué condiciones van a poder salir los menores? Los menores hasta 14 años incluidos podrán salir acompañados de un adulto solo una vez al día y durante una hora como máximo.

El adulto responsable podrá estar acompañando a un máximo de tres menores.

La franja horaria que se ha establecido para estos paseos es de 9:00 de la mañana a 21:00 de la noche. En ese horario cada familia puede decidir el mejor momento para dar su paseo, aunque el Gobierno recomienda evitar horas punta, pero siempre respetando las limitaciones de tiempo (máximo una hora).

La máxima distancia permitida es de un kilómetro a la redonda de la residencia del menor.

Los niños y las niñas podrán salir a la calle con sus juguetes, patinetes, bicicletas etc… pero no podrán hacer uso de ellos en los parques infantiles ni tampoco en las zonas comunes de su comunidad.

Desde el ministerio de Sanidad piden mantener el distanciamiento social e interpersonal (2 metros de distancia) con otras personas que estén en la calle.

Se permitirá a los niños y niñas correr, jugar y hacer ejercicio, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento social.

Los niños y niñas que vivan en zonas rurales podrán pasear por dehesas, bosques, campo y zonas verdes siguiendo las recomendaciones anteriores.

No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con síntomas compatibles con el Covid-19 o que se encuentren en cuarentena.

¿Qué pasa entonces con los menores de entre 15 y 18 años? A ellos se les aplica la misma normativa que al resto de los adultos, pueden salir a hacer las compras que se han delimitado en el estado de alarma, a hacer la compra y a la farmacia.

Después de tener clara la normativa que ha establecido el Gobierno nos preguntamos ¿con qué medidas de protección deberíamos salir a la calle con los niños y niñas? ¿Cómo deberíamos gestionar esta nueva situación con los más pequeños?

Explícales el nuevo escenario antes de salir

Lucía Galán médico especialista en pediatría y conocida en redes sociales por su exitoso blog Lucía mi pediatra, explica que “que los niños puedan salir a la calle no significa que termine el confinamiento, no debemos relajarnos, debemos celebrar que por fin los niños van a poder tomar aire fresco y vamos a poder salir a pasear con ellos pero teniendo muy claro que seguimos en confinamiento. Es muy importante mantener la distancia de 2 metros y explicárselo a nuestros hijos, tengan la edad que tengan”.

Tal y como estés tú emocionalmente se lo transmitirás a tus hijos así que explícales claramente y desde la calma y la serenidad (y con ilusión) la forma en la que vais a poder pasear y qué cosas todavía no podréis hacer (porque seguimos protegiendo a los abuelos, los enfermos y a nuestros mayores en general) pero que llegará el momento en que también se podrán hacer. Por supuesto “respeta su decisión y valídala si el niño decide que no quiere salir”, explica la psicóloga perinatal Sabina Serrano.

Por otro lado, lo que van a querer los peques al saber que pueden salir es ver a sus amigos y compañeros de juegos en la calle pero “se recomienda evitar el contacto con otros niños y el juego entre ellos, es aconsejable concienciar a los niños de estas condiciones antes de salir. También evitar las “horas pico” en las que es previsible que haya más personas en la calle para facilitar el mantenimiento de la distancia social” explica el Dr. Juan Carlos Nieto González, reumatólogo del Hospital general Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Qué medidas de seguridad tomar en las salidas

Una de las cosas que primero nos viene a la cabeza al pensar en salir a la calle con los niños son las mascarillas ¿deberían salir con ellas puestas? El Gobierno dice que no hace falta utilizar mascarillas en los más pequeños pero sí recomiendan su uso en mayores de 3 años si no se puede garantizar una distancia mínima de seguridad. La doctora Eva López García, médico de familia y de urgencias en los Servicios de Asistencia Rural (SAR) no es partidaria de utilizar mascarilla en niños muy pequeños “en niños muy pequeños no es efectivo porque no son capaces de tenerla puesta y, si lo hacen, de tenerla bien puesta, incluso los adultos las usamos muchas veces mal. Ellos se tocan, se rascan… lo esencial es el distanciamiento social y el lavado de manos muy frecuente”.

Por supuesto habría que evitar en la medida de lo posible que toquen superficies con las manos y que después se las lleven a la boca, orificios nasales y ojos por lo que sería conveniente llevar un gel desinfectante de manos en estas salidas. “Los niños pueden contagiarse si tocan cosas que tengan el virus (botones de ascensor, barras de escaleras, manecillas de puertas, interruptores de la luz…)” explica la psicóloga Sabina Serrano “es importante estar calmados y no asustarse si tocan algo, lleva gel o agua y jabón para ir limpiando al niño. Si ves a otras personas en la calle alejaos con calma y sin alarmas para no estresarle ni crearle miedos o fobias a salir a la calle” continúa.

Al volver a casa

Ya tenemos claro de qué manera pueden estar en la calle pero ¿qué ocurre al volver a casa? La Dra. Lucía Galán advierte que no nos dejemos llevar por el miedo y la ansiedad “con que lleguemos a casa nos lavemos bien las manos, nos quitemos los zapatos en la entrada y nos cambiemos de ropa es suficiente, no hace falta añadirle ansiedad y miedo al paseo, así evitarás que no quieran salir una próxima vez” explica. La recomendación es actuar de la misma forma que un adulto al llegar a casa durante el aislamiento.

La psicóloga perinatal Sabina Serrano recomienda al volver a casa “reconocer lo que el niño hizo bien, recordar las normas, hablar de la experiencia en positivo y contarle lo que más nos ha gustado a nosotros del paseo, así el niño podrá disfrutar mejor sus salidas”.

Parece que la mayoría de los expertos coinciden en que estos pequeños paseos para los niños son positivos en muchos sentidos. Como explica la doctora López García “estas salidas son muy necesarias para los niños a nivel físico y psicológico y, aunque hay miedo por parte de muchas personas a salir, los niños lo necesitan. Hacer esos paseos con responsabilidad y con las medidas de higiene correspondientes es muy beneficioso para todos”. Desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) exponen que “Las razones que fundamentan su salida es la posibilidad de esparcimiento en espacios abiertos, realización de actividad física y recibir luz solar entre otras. Los niños están más seguros cuando más alejados estén de los espacios pequeños cerrados. En sitios cerrados, además de no poder cubrir las necesidades mencionadas, las posibilidades de transmisión de enfermedades aumentan”, por supuesto se apela a la responsabilidad parental o de tutores y cuidadores en estos momentos para evitar contagios y riesgos innecesarios.

Teniendo cuidado, respetando las normas de distanciamiento social y de higiene, no debería haber ningún problema, según los expertos, en salir con los niños a la calle a dar un breve paseo. Eso sí, no te relajes y sal con precaución como hasta ahora, seguimos en confinamiento y con una normativa clara al respecto. Ánimo, cada vez estamos más cerca de salir del estado de alarma y del aislamiento.