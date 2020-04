27 abr 2020

Tanto la primavera (y su polen) como diversos factores ambientales como la contaminación, el polvo, las mascotas etc… provocan una reacción exacerbada en el sistema inmunológico de muchas personas provocando alergias y sus síntomas. Aunque llevemos semanas de aislamiento por el coronavirus, muchas personas siguen saliendo y pueden afectar a otras muchas alérgenos presentes en su propia casa ¿sería conveniente utilizar un humidificador para minimizar los síntomas?





¿Es necesario utilizar un humidificador en casa?

La alergia al polen es un clásico al llegar la primavera y las personas alérgicas sufren de muchos incómodos síntomas, de mayor o menor gravedad, que pueden exacerbarse en combinación con alérgenos que se encuentran en casa como caspa de mascota, polvo, ácaros…

Si has tenido alergia alguna vez seguro que has sufrido alguno de los molestos síntomas que acarrea. Rinitis o goteo nasal, picor de ojos, lagrimeo, estornudos, ronchas, prurito, picor de garganta, sensación de falta de aire… son muchos los síntomas que se asocian con la alergia y muchas personas que la padecen han recurrido a remedios para mejorar su salud en casa, complementando su tratamiento médico habitual o como mera prevención.

El uso de humidificador en casa se ha extendido durante los últimos años con el objeto de prevenir enfermedades, cuidar la humedad de piel y el cabello, mejorar síntomas en un resfriado o para mantener el ambiente con una humedad óptima. La Dra. María Blázquez, alergóloga del Grupo Virtus explica que “el nivel de humedad ambiental más favorable para la prevención de síntomas alérgicos suele situarse en el rango de 40-60% (rango de seguridad). Tanto los hongos como los ácaros proliferan en ambientes muy húmedos mientras que la rinitis es más probable en ambientes secos”, habría que elegir entonces un humidificador avalado por la SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica) idealmente, que sea adecuado para mantener ese rango de humedad ambiental.

Tener un humidificador en casa por lo tanto podría ser favorable al aumentar el tanto por ciento de humedad en el ambiente como expone también el Dr. Joseph Mercola, médico osteópata estadounidense, “es posible que pueda disminuir los síntomas de alergia y asma al utilizar un humidificador de forma adecuada. Cuando los senos nasales y vías respiratorias están secos se eleva el riesgo de presentar reacciones alérgicas”. Pero no todo son buenas noticias, lamentablemente, un mal uso del humidificador puede fomentar los síntomas.

Problemas que conlleva un mal uso del humidificador

Si vas a utilizar un humidificador en casa es importante que tenga un adecuado mantenimiento. “Cierto es que los humidificadores son útiles, pero también pueden ser contraproducentes si no son potentes, no tienen el mantenimiento adecuado o los niveles de humedad permanecen demasiado altos” explica la alergóloga María Blázquez. No te la juegues y si decides utilizar un humidificador sigue las instrucciones del fabricante para asegurarte que trabaja en las mejores condiciones.

Según el Dr. Mercola “es importante hacer el adecuado mantenimiento del humidificador, ya que, cuando sus depósitos y filtros están sucios, pueden facilitar la rápida proliferación de bacterias y moho. Incluso aunque no se sufra ningún padecimiento respiratorio como asma y alergias, si el aire contiene más bacterias y moho, estos son capaces de desencadenar síntomas similares a la gripe e incluso infecciones pulmonares”. Como verás no es una recomendación para tomarse a la ligera precisamente.

En resumidas cuentas, si sufres de alergia, ya sea primaveral o durante todo el año, los expertos indican que el uso de un humidificador puede ayudar a paliar los síntomas, siempre y cuando se haga un uso correcto y responsable del mismo. Toda ayuda es poca para reducir los síntomas, si eres alérgica, estarás de acuerdo conmigo.