5 may 2020

Por fin llegó la fecha tan esperada por todos los corredores y demás personas acostumbradas a ejercitarse al aire libre. Esto incluye a aquellos que caminan regularmente. Este grupo de población, que no tiene niños o perros a su cargo, agradecerá poder salir a tomar el aire después de semanas de confinamiento.

Esta semana se comentaba en el hospital y un facultativo, también corredor, decía: "ahora van a comenzar los infartos y las lesiones de todo tipo". No le falta razón. Llevamos desde el 13 de marzo, más de un mes y medio de confinamiento, y tanto las personas acostumbradas a hacer deporte como aquellas más sedentarias lo van a notar.

Marzo ha sido un mes muy malo para detener la actividad deportiva, tanto para los deportistas profesionales como para los aficionados. La forma física y la intensidad de las competiciones estaban alcanzando su máximo. Según diferentes estudios, el estado de forma física dura unas dos semanas si se detienen los entrenamientos. A partir de este periodo se pierde de manera bastante rápida. Aunque se haya mantenido cierta actividad física en casa es difícil que alcance la misma intensidad que la realizada en otras condiciones más óptimas.

¿Cómo ejercitarse?

Si nos hemos ejercitado en casa de manera correcta, es posible que hayamos mantenido cierta capacidad cardiovascular y ahora es el momento de aprovecharla. Pero mucho cuidado, lo más probable es que no tengamos el mismo nivel, ni de lejos, que el previo al estado de alarma. Según diferentes expertos en Medicina Deportiva el arranque de la actividad deportiva se ha de plantear como si fuera una pretemporada. Es decir, comenzar de manera progresiva, por debajo de nuestras expectativas, con ejercicios para recuperar fuerza e ir aumentando su intensidad y carga de manera progresiva para evitar una posible lesión o complicación que nos haga perder al año completo.

El síndrome del pasillo

En los hospitales estamos viendo lo que se ha dado en llamar 'el síndrome del pasillo'. Consiste en un aumento de lesiones, tanto de rodilla como de tobillo, en aquellas personas que han corrido en su domicilio, por el pasillo, salón o un pequeño jardín. Esto ha motivado el realizar numerosos cambios de dirección, muchos más que en campo abierto o una pista de atletismo, produciendo una sobrecarga de estas articulaciones, con las consiguientes lesiones.

También hay que tener en cuenta que aquellas personas que han corrido en cinta o han montado en bicicleta estática ha realizado ejercicios con una biomecánica que ha empleado una musculatura diferente a la que se utiliza al ejercitarse en el exterior. Esto puede condicionar roturas de fibras u otras lesiones musculares al volver a la actividad previa.

La práctica deportiva habitual produce un agrandamiento de las paredes del corazón producido por el esfuerzo. Este agrandamiento, aunque es adaptativo y disminuye al dejar el deporte, tiene consecuencias como tener una frecuencia cardíaca en reposo menor que una persona sedentaria —Induráin tenía unos cuarenta latidos por minuto— y mayor probabilidad de tener arritmias, muerte súbita o infarto agudo de miocardio. Iker Casillas, Dani Jarque o Yago Lamela son deportistas que han tenido infartos o incluso han fallecido por esta causa, pero por desgracia, de vez en cuando vemos noticias de gente joven que fallece en carreras o gimnasios por estos motivos.

Tenga mucho cuidado a partir del 2 de mayo al reiniciar la práctica deportiva. Para aquellas personas acostumbradas a caminar como para las que no es un buen momento para empezar. La OMS recomienda 10.000 pasos diarios, lo que viene a ser, de manera práctica, caminar a ritmo alegre entre 30 minutos y una hora. Si no practica otro deporte esta es una buena manera de realizar una actividad saludable minimizando las complicaciones de posibles lesiones.