6 may 2020

La cuarentena te ha convertido en pastelera. Pero desafortunadamente no en runner. El sábado saliste a la calle a correr con la mejor de tus intenciones. A las siete de la mañana ya estabas por las calles luciendo top deportivo y leggings nuevas (aquí las mallas más bonitas que no te querrás quitar) mientras respirabas aire puro. Y te cruzabas con alguna que otra persona que no respetaba la distancia de seguridad, pero eso, es otro tema.

La cuestión que nos atañe de momento, no es esa (que también), si no las dolorosas agujetas que se han instaurando en tu cuerpo y que no te dejan moverte ni sentarte con dignidad. En vez de empezar con un paseo y correr por intervalos, decidiste sacar toda la artillería pesada de golpe, pensando que así compensarías las semanas de sedentarismo, pero no. Mal, muy mal: lo último que tenías que haber hecho es correr como si estuvieras en mitad de una caza zombie sin a) haber corrido jamás de los jamases, y b) después de haberte entregado a la vida horizontal (la vida del sofá, la vida mejor) toda la cuarentena. Tranquila, porque a nosotras también nos ha pasado. Y porque el mal de una es el mal de todas, hemos seleccionado las frutas que te ayudarán a combatir las agujetas. Solo tienes que comerlas después de entrenar y... voilà!

¡Adiós a ese innecesario dolor!

Los cítricos, tus nuevos mejores amigos

La vitamina C presente en las naranjas, los limones y las limas te ayudará a absorber mejor el hierro, un proceso fundamental para el correcto funcionamiento muscular. La piña, es otra de las frutas que deberías tomar después de entrenar. Además de ser dulce y deliciosa, es un alimento con muchas propiedades, más allá de las diuréticas: contiene carbohidratos de alto índice glucémico, con los que te recuperarás pronto del esfuerzo físico. También contiene bromelina, una necima que ayuda a digerir las proteínas y que es antiinflamatoria.

El plátano de toda la vida, el mejor remedio

Siempre se ha dicho que después de entrenar, lo mejor que puedes hacer es comerte un plátano para las agujetas. Y es cierto. Esta fruta tan demonizada por su alto contenido en glucosa, hará que recuperes la energía después de hacer deporte, pero sobre todo, será el potasio, un mineral electrólito presente en algunos alimentos quién te ayude con las agujetas. Las uvas pasas también son un buen alimento cuando hablamos de entrenar, ya que mejoran el rendimiento. Lo que nunca debes hacer es tomarte un vaso de agua con azúcar para recuperarte de los después de un gran esfuerzo, ya que aunque la glucosa te dará subidón, el azúcar blanco refinado no tiene ningún nutriente.

Las cerezas son también tus aliadas cuando hablamos de ponerle solución a las agujetas. Esta fruta de temporada veraniega es rica en antioxidantes, una molécula que previene la oxidación y que te ayudará a recuperarte de las agujetas. La sandía es una opción diferente y muy saludable para hidratarte después de entrenar, sobre todo si el agua y tú no os lleváis muy bien.