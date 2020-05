8 may 2020

Llega el buen tiempo y las primeras salidas a pasear y a hacer ejercicio después del confinamiento, y de repente somos más conscientes de que el aislamiento por coronavirus ha dejado algunas secuelas, una de ellas ha sido, para muchas de nosotras, el aumento de peso. Si quieres deshacerte de esos inoportunos compañeros de cuarentena deberías comenzar a cuidar más tu dieta, sobre todo en la última comida del día. Te damos tres ideas de cenas saludables, originales y ricas de la mano de @realfooding creada por el nutricionista Carlos Ríos.





Espirales de calabacín con salsa de aguacate y huevo

Nos encanta la verdura espiralizada, es un trampantojo perfecto para poder comer pasta a cualquier hora sin remordimiento, incluso por la noche. Puedes utilizar cualquier salsa saludable casera para darle vida al plato, una salsa boloñesa de soja texturizada o de pollo, un pesto de pistacho, salsa de tomate casera con atún… o hacer una salsa como esta de aguacate cargada de nutrientes acompañando a tus verduras espiralizadas y un huevo para añadirle proteína al plato.

Ingredientes: 1/2 calabacín

1 huevo

Sal

Pimienta

AOVE

Para la salsa :

: 1/2 aguacate

1 cucharadas de queso crema

AOVE

2-3 nueces o pistachos

Zumo de limón

1 diente de ajo

Cilantro

Sal

Pimienta

Elaboración: Comienza espiralizando el calabacín con la ayuda de una mandolina o una herramienta específica como un spiralizer y reserva en un plato. Prepara la salsa de aguacate añadiendo en un bol medio aguacate, el queso crema, el zumo de medio limón, AOVE, el diente de ajo picado, el cilantro, las nueces, la sal y la pimienta al gusto y tritura con tu robot de cocina o batidora hasta conseguir una pasta homogénea. Por último prepara el huevo poché y sirve encima. Puedes hervir un minuto el calabacín o servirlo en crudo para darle un toque crujiente al plato. ¡Voilà! Cena lista en un santiamén, rica, sanísima y ligera.

Cachapas con queso y jackfruit

Una cachapa es una especie de tortita hecha a base de maíz muy típica en países de Sudamérica y desde @realfooding proponen una variación muy interesante añadiendo una fruta que cada vez es más conocida en nuestro país y que se utiliza mucho en dietas veganas como un sustituto de la carne: el jackfruit. El jackfruit es una fruta muy versátil en la cocina que funciona muy bien tanto en platos dulces como salados. Su fruto es carnoso y con un gran valor nutricional. Si aún no lo has probado o no sabes cómo incluirlo en tus menús, esta idea es un buen comienzo para hacerlo y que te enamores de esta formidable fruta.

Ingredientes: Para la masa :

: 400 g de maíz de lata

1 huevo

1 cucharada de AOVE

(Opcional: si necesitas ajustar la consistencia puedes añadir 1 cucharada de harina de maíz o de avena)

Para el topping :

: 400 g de jackfruit

1/2 cebolla

1/2 pimiento rojo

1/2 puerro

200 g de tomate triturado

AOVE

Sal y especias al gusto

Queso cottage o requesón

Elaboración: Escurre el maíz y procésalo en una picadora o batidora hasta que quede una masa con grumos, no totalmente triturado. Añade un huevo batido, una cucharada de AOVE y sal. Mezcla y cocínalas a fuego medio-bajo y con una dosis de paciencia porque son más gruesas de lo normal estas tortitas y tardan un poquito más en hacerse. Vamos con el topping. Prepara un sofrito con cebolla, puerro y pimiento, agrega el jackfruit desmechado, sofríe y añade el tomate triturado. Cocínalo durante unos 10 minutos para que se integren los sabores. En tus tortitas pon el queso y sobre él el sofrito ¡y ya tienes lista tu cena! Con una cena así no te vas a aburrir ¿quién dijo que para adelgazar había que privarse de platos así de ricos?

Tofu ahumado con salsa de mango

Nos hemos propuesto darle a tus cenas un toque exótico ahora que no podemos viajar así que vámonos a Asia desde la mesa con una receta deliciosa de clara inspiración oriental. Es un plato muy saciante y realmente diferente y delicioso. Seguro que si la pruebas repites.

Ingredientes: 150 g de tofu

50 g de cebolla

150 g de setas

60 g de mango

Pimentón dulce

5 ml de vinagre de manzana

10 ml de salsa de soja

1/2 vaso de caldo vegetal o de agua

50 ml de leche de coco

Ralladura de limón o de lima

Sal

AOVE

Elaboración: Primero prepara los ingredientes, corta y lava las setas, corta la cebolla y el tofo y pela y trocea el mango. Escurre el tofu para eliminar el exceso de agua envolviéndolo en papel de cocina y presionando. Ponlo después a marinar en un bol con el vinagre, la soja y el pimentón durante 5 minutos.

En una sartén caliente dora el tofu por ambos lados y reserva. Saltea la cebolla y cuando esté ponchada añade el mango. Cuando esté blando agrega la leche de coco y el caldo vegetal (o el agua) y déjalo cocer unos minutos. Después puedes, o bien dejarlo tal cual, o bien triturarlo todo con la batidora para hacer una salsa. Sofríe en la misma sartén las setas, junto con la ralladura de limón y la sal. Ya puedes montar el plato con tus tres elementos, el tofu a la plancha en dados, la salsa de mango y las setas salteadas. ¡Abróchense los baberos!

Recuerda que para controlar el peso lo ideal es combinar una dieta saludable con ejercicio físico frecuente y un buen descanso. Las cenas son muy importantes para conseguir eliminar los kilos de más, adelanta la hora de la cena para irte a la cama con la digestión hecha y prepara platos ricos, sanos y ligeros para asegurarte la adherencia a la dieta y no sucumbir ante antojos ni atracones. Con estas ideas seguro que vas a poder incluir nuevos sabores a tu dieta y perder el peso de más que has podido coger en la cuarentena muy fácilmente, porque no siempre para presumir hay que sufrir. ¡Bon appétit!