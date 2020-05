14 may 2020

Sin duda debería estar en la lista de los aceites esenciales que todo el mundo debería tener en casa porque es un producto todoterreno. El aceite esencial de citronela ha sido objeto de diversos estudios y, tanto la ciencia tradicional como los expertos en aromaterapia están de acuerdo en sus extraordinarias propiedades que van desde ayudar a perder peso hasta favorecer la cicatrización de heridas. Toma nota de todo lo que el aceite esencial de citronela puede hacer por ti.





Un aceite versátil y único

Tiene un aroma intenso y similar a la hierba limón o lemongrass. Esa fragancia limonada de la citronela o Cymbopogon nardus es muy característica y se utiliza para mucho más que como un efectivo repelente para insectos. Se le atribuyen propiedades antisépticas, antibacterianas, antifúngicas, digestivas, diuréticas… por lo que se utiliza como remedio natural para muchas dolencias, como bálsamo o como preventivo.

Un estudio publicado en la revista científica Current Drug Discovery Technologies recoge el potencial terapéutico que se ha observado estudiando el aceite de citronela. Un análisis que va más allá de su acción repelente de mosquitos de alta eficacia y baja toxicidad destacando sus propiedades antioxidantes, cicatrizantes y antimicrobianas.

Yolanda Romero (@yolanda_living) formada en aromaterapia cuántica explica que “el aceite de citronela es un aceite utilizado tradicionalmente como repelente de insectos, siempre teniendo cuidado si lo aplicamos en la piel porque es un aceite fotosensible que puede dejar manchas si se expone esa zona al sol. Lo ideal es aplicarlo en zonas no visibles al sol o sobre la ropa o incluso en el pelo cuando lo usemos como repelente de mosquitos”. Este es un dato que deberías tener en cuenta si no quieres que, en un intento de evitar molestas picaduras, termines con manchas indeseadas en la piel. El aceite de citronela no solo te va a servir para ahuyentar los dichosos mosquitos en verano, también vas a poder darle muchos más usos, algunos de ellos sorprendentes.

Usos del aceite esencial de citronela

¿Sabías que el aceite esencial de citronela tiene una probada actividad antifúngica? Una investigación publicada en la revista científica Applied Microbiology and Biotechnology concluyó que este aceite tiene la capacidad de debilitar, o incluso eliminar, algunos hongos causantes de problemas de salud en el organismo humano como infecciones respiratorias, por lo que se le considera un fungicida natural. Incluso se ha observado que puede ser útil para combatir el hongo cándida. También se ha estudiado su efecto en heridas y se ha llegado a la conclusión de que acelera la cicatrización de heridas cutáneas incluso en aquellas que tienen dificultades en sanar.

También se utiliza el aceite esencial de citronela como un purificador de aire ecológico. Yolanda Romero explica que “el aceite esencial de citronela tiene un suave aroma cítrico refrescante que revitaliza y levanta el ánimo, además, ayuda a purificar el ambiente limpiando de olores y de gérmenes nuestro hogar. Su inhalación ayuda a que los pensamientos negativos desaparezcan, calmando nuestro cuerpo y nuestra mente”. Como ves no solo te va a ayudar a mantener limpia y perfumada tu casa, también va a aportar armonía y serenidad a tu vida. “También se puede utilizar para purificar y perfumar zonas concretas de la casa poniendo unas gotitas de aceite esencial en un algodón como por ejemplo dentro de los armarios, en la zona de la basura, en los zapatos… en definitiva en cualquier lugar que quieras mantener libre de gérmenes y perfumada” continúa Romero. Nosotras te recomendamos poner unas gotitas en tu difusor de aceites o humidificador para mantener las estancias purificadas, alejar el estrés y conseguir un delicioso aroma a limón en un solo gesto.

Se le atribuyen propiedades digestivas y, a este respecto, la experta en aromaterapia Yolanda Romero explica que “facilita la digestión diluir un par de gotas de aceite esencial a citronela en una cucharada de aceite vegetal y aplicar la mezcla mediante un ligero masaje en el abdomen”. Este es un truco que nos hemos apuntado para ponerlo en práctica ante una comida copiosa o una mala digestión como alternativa a los antiácidos ¡dicen que es mano de santo!

El aceite de citronela también puede ser un perfecto aliado beauty en tu neceser ya que es un desodorante natural efectivo “podemos añadir unas gotitas a nuestra crema hidratante y usarla de desodorante o hacer una mezcla 50-50 de aceite vegetal y aceite esencial de citronela para usarlo cómo desodorante. Antes de usarlo en la piel debemos poner una pequeña gota de aceite esencial en la cara interna del antebrazo y dejarla durante unos minutos para comprobar que ni seas alérgica ni tengas ningún tipo de reacción en la piel” recomienda Yolanda Romero. También se utiliza en el cuidado de la piel para tratar arrugas, líneas de expresión y piel grasa. ¡Un auténtico producto todoterreno!

¿Y si te decimos que también te va a ayudar a perder peso? Pues así es. Un estudio publicado en la revista Nutrients llegó a la conclusión de que inhalar aceite esencial de citronela tenía el poder de calmar la ansiedad, un desestresante natural que evita el hambre emocional y por tanto el aumento de peso en ese sentido. Todo son ventajas.

Si aún no tienes aceite esencial de citronela en tu kit de aceites estás tardando porque es un básico que te va a hacer la vida mucho más fácil, no solo aleja los insectos, te aporta armonía, purifica y perfuma tu hogar, mejora tu digestión e incluso te ayuda a perder esos kilillos de más al calmar la ansiedad por la comida ¿alguien da más?