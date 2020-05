26 may 2020

Hay pocas situaciones que nos puedan parecer más injustas que padecer cáncer en la juventud o la infancia. A estas edades los fallecimientos son más frecuentes debido a causas como los accidentes o los suicidios, y estas situaciones, en general, nos causan desesperación e incomprensión.

Por desgracia, hace un par de semanas, el caso de Álex Lequio ha saltado a los medios de comunicación. Según se ha podido saber, el joven de 27 años padecía sarcoma de Ewing Este es un raro tumor maligno que afecta a cerca de tres personas por millón de habitantes y que aparece generalmente en los huesos y tiene capacidad de diseminarse a otras zonas del cuerpo en forma de metástasis. Después de 2 años de dura lucha contra el cáncer en centros hospitalarios en EE. UU. y nacionales, finalmente falleció.

El diagnóstico

Los tumores más frecuentes a estas edades suelen ser malignos, los más frecuentes son: los sarcomas, los linfomas, los tumores malignos del sistema nervioso, las leucemias y los melanomas, tumores embrionarios, entre muchos otros. Aunque los tipos varían entre la infancia y la juventud. Parece que la biología de los tumores, a estas edades podría ser diferente a los adultos, siendo un tema en el que se está realizando una investigación intensa.

Los tumores malignos son más agresivos y evolucionan más rápido en los jóvenes

Los síntomas a estas edades pueden ser muy inespecíficos y diferentes a los de los adultos. Algunos ejemplos que nos pueden poner bajo sospecha son pérdida de peso inexplicable, cansancio excesivo, aparición de algún bulto o de una herida que no se cura, sangrados frecuentes, etc. Afortunadamente, la precisión de los medios diagnósticos y también su disponibilidad ha mejorado mucho en los últimos tiempos. El uso del TAC, RMN o el PET, junto con estudio de marcadores tumorales, etc. ha permitido realizar diagnósticos de extensión más precoces, algo crucial en este tipo de enfermedades. La mayoría de las veces será necesario realizar una biopsia para conocer el tipo de tumor.

La sonrisa de Miriam

En general, a lo largo y ancho de nuestra geografía hay equipos especializados en este tipo de tumores de niños y jóvenes. Yo he sido cirujano torácico en uno de ellos que fue referencia nacional hasta la división de las competencias sanitarias entre las comunidades autónomas. Nos siguen remitiendo muchos pacientes de todas partes, pero me viene a la mente el caso de Miriam. Padecía también un sarcoma de Ewing con metástasis, como Álex Lequio Jr. El tumor le fue diagnosticado con 14 años y falleció 11 años después, con 25, después de tener 6 recaídas. Operé a la paciente 5 veces.

A pesar de su situación, nunca perdió la sonrisa y fundó una asociación para ayudar a personas en su misma situación. Además, escribía en su blog sobre su convivencia con la enfermedad para ayudar así a los miles de lectores que la seguían y estudió una carrera universitaria. Nunca olvidaremos a Miriam.

En cuanto al tratamiento, varía según el tipo de tumor y sus médicos le aconsejarán el más adecuado. Los tumores malignos generalmente son más agresivos y evolucionan más rápido en comparación con personas de más edad. En aquellos que sean susceptibles de tratamiento quirúrgico para extirpar toda la enfermedad, en general, esta será la mejor opción. Otras veces se emplea quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia para tratar de reducir o controlar la enfermedad. Hemos de decir que el pronóstico de estos tumores ha mejorado en los últimos años con las nuevas terapias.

Tratamientos en España

La mayoría de tratamientos para estas enfermedades están disponible en nuestro país y también hay ensayos clínicos con terapias en investigación. Muchas veces, ante la desesperación, podemos pensar que lo que se hace en otros países es mejor que lo que tenemos en el nuestro y no suele ser así. Otro tema son los ensayos clínicos. Si le proponen uno, infórmese bien de cuáles son los beneficios que le puede ofrecer: ¿le va a curar?, ¿cuánto tiempo más de vida le ofrece y con qué calidad?, ¿cuáles son los efectos secundarios o complicaciones, va a requerir hospitalización? Puede que valore que sea mejor pasar los últimos días en su casa con su familia, téngalo en cuenta.