26 may 2020

María Pombo llevaba varias semanas alejada de sus redes sociales. La influencer no había dado explicación alguna a esta ausencia, que tenía a sus fans algo preocupados. La explicación, llegó el pasado viernes en un vídeo de IGTV donde explicaba el motivo de su ausencia a sus seguidores. Y es que, María podría tener esclerosis múltiple, un enfermedad poco frecuente pero que su madre también padece, hecho que habría interferido en la prematura detección de la dolencia.

Tal y como María explicaba en el vídeo, no se trata de una enfermedad hereditaria (al igual que ocurrió con el Sarcoma de Ewing que sufría Álex Lequio), sin embargo, si se tienen antecedentes familiares, como en este caso, su madre, es más probable sufrirla tal y como decía la influencer en el vídeo, "Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes". María, que empezó a notar hormigueos por todo el cuerpo hace unas semanas decidió acudir al hospital, ya que se trata de uno de los síntomas más precoces de la enfermedad.

Tal y como explicaba, tanto ella como sus hermanas siempre han estado muy pendientes de los posibles síntomas, al haber crecido con la enfermedad. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Según la plataforma digital de Mayo Clinic:"La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios", apuntan y además, enumeran los síntomas.

¿Qué síntomas tiene?

Lo síntomas pueden variar mucho, depende del estado de la enfermedad, pero los más comunes son:

-El entumecimiento de un costado del cuerpo, las piernas o el tronco.

-Sensaciones de "choques eléctricos" al hacer determinados movimientos con el cuello.

-Temblores o falta de coordinación.

-Problemas de visión que incluyen la pérdida de visión parcial o completa, visión borrosa o doble.

-Balbuceo, mareos, cansancio sin razón, horimigueos en el cuerpo y problemas con los intestinos y la vejiga.

Lo cierto es que las personas con esclerosis múltiple se carcterizan por tener un cuerso de enfermedad recurrente-remitente, lo explican también en la pataforma de Mayo Clinic, "Tienen períodos con síntomas nuevos o recaídas que aparecen durante días o semanas y, por lo general, mejoran en forma parcial o total. Estas recaídas están seguidas de períodos tranquilos de remisión de la enfermedad que pueden durar meses e incluso años", explican.

Una enferemdad para la que aún no hay una cura definitiva, pero en la que se han hecho muchísimos avances en los últimos años, tal y como apunta la propia María en el vídeo que subió a sus redes sociales. Sin embargo, la influencer aún no tiene el diagnóstico al completo (aunque ha confirmado que tiene mielitis, una inflamación de la médula que en algunas ocasiones suele ser el inicio de la esclerosis múltiple), por lo que a partir de este momento, solo queda esperar.