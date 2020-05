27 may 2020

El viernes pasado María Pombo reaparecía en sus redes sociales para explicar el por qué de su ausencia: la influencer llevaba varias semanas haciéndose pruebas médicas ya que había comenzado a sentir hormigueos, "He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos veinte días he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en mi cuerpo. Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes", decía en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Aunque María aún no ha compartido si padece o no la misma enfermedad que su madre, sí que desveló a la prensa qué resultados habían dado algunas de las pruebas médicas que se había hecho, unos días después de compartir en sus redes sociales el vídeo. La influencer padece mielitis, una inflamación de la médula que en algunos casos puede ser uno de los primeros síntomas de la esclerosis.

Ante la prensa cuando salía a pasear, aseguraba que se sentía "animada y deseando volver a trabajar y a la vida normal", afirmando que "la medicina avanza cada día y no tiene nada que ver con la de hace 20 años". Palabras esperanzadoras ante su situación, aunque no ha negado que ha sido "un jarro de agua fría" tanto para su familia como para ella.

Hemos hablado con la doctora Dra. Rebeca Fernández del Servicio de Neurología del Hospital La Luz, para saber algo más de esta afección que está en boca de todos los últimos días, debido al caso de María.

¿Qué es la Mielitis?

Según la Dra. Fernández, se trata de "una inflamación de la médula espinal en uno o más segmentos, sobre todo de localización cervical y dorsal, que produce una disfunción en el funcionamiento de la misma, de instauración aguda o subaguda pudiendo ir o no acompañada de inflamación a nivel cerebral", apunta.

Pese a que María haya dado por hecho que sus problemas de salud desencadenarán en esclerosis múltiple, "Como veis, estoy dando por hecho que tengo esclerosis un poco porque quiero mentalizarme", no es del todo seguro. Por el momento, la it girl únicamente ha afirmado sobre seguro, que padece mielitis. La Dra. Fernández nos explica las posibles causas de esta enfermedad, "en gente joven: lo más frecuente es causa inflamatoria autoinmune después de proceso infeccioso sistémico como un proceso viral o en el contexto de enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, pero no podemos desdeñar la importancia de causa anóxica o traumática", explica. Por lo que la influencer tendría que esperar a su diagnóstico final para saber realmente si tiene esclerosis múltiple.

De momento, tal y como ha expresado María en sus redes sociales, toca esperar, "ya os contaré cuando me den los resultados" decía en la parte final del vídeo. Estaremos atentos a su cuenta de Instagram, donde suele compartir con sus seguidores las noticias más importantes.