27 may 2020

Somos fans absolutos de Tania Llasera: de sus recetas en Instagram (reconocemos que nos han entretenido a más no poder durante la cuarentena -y antes-), sus reflexiones sobre la maternidad y sobre todo su lucha 'body positive' para aceptarnos tal cual somos y querernos pesemos lo que pesemos. Hoy, la presentadora "tras mucho reflexionar sobre si subirlo o no" tal y como ha dicho en un stories de su cuenta de Instagram, ha compartido con sus seguidores en un post una foto de su cambio físico tras haber perdido 10 kg durante la cuarentena haciendo ayuno intermitente (pincha aquí para saber qué tipos hay).

En una publicación con una foto de cómo se encuentra actualmente, Tania ha desvelado qué ha hecho para sentirse mejor durante estos meses y nada tiene que ver con los estereotipos o las normas no escritas, sino con su binestar, "Os cuento cómo y por qué he perdido peso... en pleno confinamiento. Objetivo: Bienestar - Estar Bien - equilibrar cuerpo y mente - alinearme con mi Salud. Entré en la cuarentena, que se convirtió en confinamiento, con kilos de más. Venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incómoda ya y no me cabía casi nada de mi armario", comenzaba su alegato la presentadora de 'Real Mom'.

"Llevaba años informándome y coqueteando con el 'ayuno intermitente' y con el encierro por COVID19, la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente (informaos primero). Pensé: ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuándo lo ingiero. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello", continúa antes de explicar qué está haciendo para sentirse mejor:"Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar (al menos, antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno (solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial", escribía Tania en la publicación.

La presentadora está realizando uno de los tipos de ayuno que más beneficios tiene, (el ayuno del guerrero es aún más estricto en cuanto a horarios) el llamado Método 16:8 que consiste en no comer nada, únicamente líquidos durante 16 horas y comer durante 8. Según Edgar Barrio Nuevo, especialista en salud integrativa, el ayuno es muy beneficioso: “Cuando la insulina está alta el cuerpo está almacenando grasa en vez de quemarla. Lo que pretendemos eliminando estos alimentos de la cena es intentar que el cuerpo, desde la cena hasta el día siguiente, tenga una ventana metabólica en la que no pueda usar hidratos de carbono y, en cambio, queme grasa”, de ahí la pérdida de peso que ha experimentado Tania. Pero el ayuno tiene más beneficios, Tania también hace referencia a ellos en la publicación, "Ahora, después 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel. Yo he perdido 10 kilos... No me gusta medirme, pero tenía curiosidad", dice. Eso sí, antes de recomendar esta práctica invita a sus seguidores a informarse.