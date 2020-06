pretty little thing

¿Son malas las carnes rojas? En el pasado ya se ha relacionado el abuso en su consumo con problemas de salud, incluido el temido cáncer. Pero a veces parece que los propios investigadores no se ponen de acuerdo y el año pasado, sin ir más lejos, un estudio afirmó que no era tan peligroso comer carne como se creía. ¿Entonces carne sí o carne no?





Para zanjar el debate una investigación publicada en la revista JAMA Internacional Medicine advierte que según los datos que ha obtenido en su estudio basta con ingerir tan solo dos raciones a la semana de carne roja, procesada, o incluso de carne de aves de corral, para aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular hasta en un 7%. Si hiciéramos caso a estos datos, ¿cómo afectaría a nuestra dieta reducir el consumo de carne? Pues mucho, porque en España, según un informe de la ONG Justicia Alimentaria, comemos hasta ocho veces más carne de la recomendada.

Si nos preocupa la salud de nuestro corazón parece que ha llegado el momento de recordar que no toda la proteína que necesitamos en nuestra dieta tiene por qué venir en forma de filete. El pescado, el marisco, las legumbres, el tofu o los guisantes, son excelentes alternativas a la carne.

Y por si piensas que puedes librarte de variar tu menú carnívoro porque, total, tú solo eres de filete de pollo y pavo, recuerda que en este estudio también se asoció la ingesta de carne de aves de corral dos veces a la semana con un incremento del 4% del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.