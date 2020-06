16 jun 2020 A. Paris

Puedes comprarlos ya hechos o convertirte en una alquimista experta, pero lo que no debes hacer es renunciar a ellos porque los aceites esenciales son una ayuda 100% natural para solucionar todo tipo de problemas. ¿Qué quieres perder peso? Pues aceite esencial de citronella. ¿Que te puede el cansacio o el estrés? El aceite esencial de ravintsara te dará el plus de energía que necesitas. ¿Que te has hecho una herida? La solución te espera en un botecito de aceite esencial de caléndula. Pero, a veces. aunque conozcamos el remedio no sabemos sacarle todo el partido que deberíamos. Aquí tienes todas las técnicas que puedes usar para que tu colección de aceites esenciales rinda al máximo.





En tu bañera: maximiza el resultado con todos tus poros

Sinplemente tienes que llenar tu bañera de agua templada, cerrar la puerta del baño, añadir seis gotas de tu aceite esencial no diluido al agua y remover. Dos advertencias: añade las gotitas justo antes de meterte en el agua porque el calor de la misma hace que se evaporen sus beneficios rápidamente... y distribuye bien la dosis por toda al agua. Una concentración de aceite en un solo punto puede ser una experiencia desagradable para las pieles delicadas.

Además, si tu piel es atópica, mezcla siempre el aceite esencial con un aceite base y nunca uses en tu bañera aceite de pimienta negra, menta, mandarina o de cualquier otro cítrico.

En la ducha: para estimularte o relajarte, tú eliges

Si echas seis gotas de aceite esencial sobre tu esponja y te das friegas por todo el cuerpo con ella al final de la ducha notarás los efectos del aceite inmediatamente. Otra opción es que disuelvas esas seis gotitas en dos cucharadas de aceite base y te apliques la mezcla sobre la piel desnuda antes de entrar en la ducha. Aspira el aroma que desprende tu piel y déjate llevar.

Aceite esencial en compresas para una acción localizada

Un dolor de cabeza, una torcedura inesperada o una articulación que nos da guerra de vez en cuando pueden ser calmadas con la compresa adecuada. Y además cuentas con la ventaja de que las compresas caseras puedes aplicarlas calientes para los dolores crónicos y frías para los dolores agudos o hinchazones (o alternarlas, que es la mejor solución si te has hecho un esguince).

Para hacer una compresa con aceites esenciales diluye cinco gotas del aceite esencial en una palangana con agua. Después empapa una toallita en ese agua, exprime la compresa y aplícala en la zona dolorida. Usa una venda para fijar la compresa en la zona en la que debe actuar y reposa un par de horas con la compresa puesta para que haga efecto. eso sí, nunca uses este emedio sobre heridas abiertas.

Al vapor, el remedio perfecto para respirar mejor

La inhalación de los aceites esenciales adecuados no es solo beneficiosa para nuestro sistema respiratorio, también ayuda a calmar los nervios, el estrés y la ansiedad. Para hacer unos vahos con aceites esenciales añade de dos a cuatro gotas del elegido en una palangana con agua caliente. Después cubre la cabeza con una toalla y colócala inclinada sobre el barreño unos cinco minutos como máximo. Durante las inhalaciones, no abras los ojos. Esta forma de sacarle partido a los aceites esenciales no es apta para personas que sufran asma.

En nebulizador para purificar el ambiente

Si añades 250 ml de agua a un nebulizador y 15 gotas de aceite esencial puedes rociar tu habitación con esta mezcla y disfrutar de un agradable y saludable aroma. Eso sí, evita que la mezcla entre en contacto con superficies que estén lacadas o enceradas.