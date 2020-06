16 jun 2020 A. Paris

Cuando hablamos de aceitunas tenemos que tener claro que no todas son iguales... de hecho no son ni parecidas. Existen hasta 260 tipos de aceitunas distintas y aunque en tus tardes de terraceo no te van a ofrecer tantísima variedad la pregunta ante un platillo de aceitunas es siempre la misma: ¿de verdad engordan tanto las aceitunas? Y lo que es más importante, ¿engordan todas lo mismo? ¿Podemos disfrutarlas sin engordar un gramo? La tendencia del Realfooding incluye las aceintunas entre sus alimentos, por algo será.





Pues el veredicto de los expertos es... qué debes hacerte una experta en aceitunas para distinguir qué es lo que te están poniendo de aperitivo y si te merece la pena sumarlo a tu dieta. Por ejemplo, debes valorar el tipo de aceituna (especialmente su calibre, o lo que es lo mismo, su tamaño) y muy especialmente el aderezo: decántate pòr las que llevan aliños a base de limón, verduras y especias.

Pero si no eres una experta en aderezar aceitunas, hay una pista definitiva para saber qué va a pasar con tu cintura si te atiborras con ellas: su color. Las aceitunas negras tienen la carne más blandita y sabrosa por un buen motivo: porque están más maduras, y como toda fruta madura poseen una cantidad mayor de azúcares y en su caso, además, de grasas. Unos 100 g de aceitunas negras con hueso pueden aportar hasta 300 calorías mientras que las aceitunas verdes con hueso aportan unas 160 calorías.

A la hora de picotear aceitunas, fíjate en su tamaño, aderezo y color.

¿Te parece mucho? Pues no exageres porque, en realidad, se trata de un aporte calórico muy bajo si lo comparas con los otros snacks que sueles asaltar cuando te tomas el aperitivo: 100 gramos de patatas fritas bordean las 500 calorías, 100 g de cacahuetes fritos y salados llegan a las 600... eso sin contar que solo tu copita de vino aporta otras 178 calorías más a tu ingesta diaria.

Además, ninguna de las opciones anteriores posee la cantidad de fibra, antioxidantes, grasa saludable y probióticos que sí aportan las aceitunas. Por eso nuestra conclusión (y la de los expertos en nutrición) es que no te resistas a la tentación de tomar aceitunas en tus aperitivos, eso sí, con medida: concretamente puedes tomar siete aceitunas al día sin problemas (solo aportarán 37 calorías a tu dieta).