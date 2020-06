18 jun 2020

No pasa ni un día sin que las noticias sobre el coronavirus nos den algún susto. Ahora nos planteamos si es seguro comer salmón por el rebrote en China. Y aunque también hay esperanzas, como la que aporta el medicamento contra la infección, ahora la combinación de Twitter, cantantes como Miguel Bosé y Enrique Bunbury y fake news ha logrado que la paranoia nos haga pensar mal hasta de la cobertura de nuestros teléfonos móviles. Hasta la OMS ha tenido que pronunciarse al respecto, y para que nos quedemos todos tranquilos ha declarado que no, que las redes 5G de telefonía móvil NO propagan la COVID-19. ¿De dónde viene este bulo sobre el coronavirus y el 5G y por qué está ganando adeptos en las redes sociales?

A vueltas con el 5G desde marzo

El bulo de las ondas electromagnéticas y el coronavirus viene de lejos. A comienzos de la pandemia se acusó al mismísimo COVID 19 de no ser el problema real de la emergencia sanitaria. El verdadero enemigo era el 5G, al que se acusó de debilitar nuestro sistema inmune y facilitar que la gente muera por una simple gripe. La OMS tuvo entonces que recordarnos que en los últimos años se han realizado unos 25.000 investigaciones sobre los efectos de los campos electromagnéticos de baja intensidad (como es el 5G) sobre la salud de los humanos. ¿La conclusión de esos estudios? Que el 5G le es indiferente a nuestra salud.

¿Pero qué es el 5G? Pues una nueva tecnología que permite a nuestros teléfonos móviles funcionar más y mejor. Todas las ondas que utilizan tanto los smartphones como el wifi de nuestras casas son radiación electromagnética no ionizante. ¿Y eso qué siginifica para los que no sabemos de física? Pues que no tiene la capacidad de afectar a nuestras células. Conclusión: que es segura y no afecta ni a nuestra salud ni a nuestra capacidad de contagiarnos por el coronavirus.

Piérdele el miedo al 5G, está mañs que demostrado que no hace nada. pinit

¿La culpa de todo la tiene Bill Gates?

Ahora en un giro digno de Hollywood celebridades como Enrique Bunbury y Miguel Bosé se han apuntado a la nueva conspiranoia que combina 5G y coronavirus, pero esta vez va un paso más allá: acusan a Bill Gates de tener un malvado plan que consiste, básicamente, en crear una pandemia para ofrecer una vacuna contra la pandemia que inocule nanobots en la población mundial y así poder controlar a los seres humanos mandando órdenes a través del 5G a los nanobots inoculados. Ahí es nada.

Pero las teorías de la conspiración que tienen a la tecnología de los teléfonos móviles como diana no son realmente una novedad, circulan desde hace décadas. Las mismas acusaciones de complot malvado en la sombra y amenaza a la salud mundial se dieron cuando se crearon los primeros móviles, los primeros microondas y la tecnología 2G, allá por 1990.

Los expertos Marc Tuters (profesor de nuevos medios y cultura digital en la Universidad de Amsterdam) y Peter Knight (profesor de estudios estadounidenses en la Universidad de Manchester), han analizado todas las teorías que circulan sobre coronavirus y el 5G (hay hasta once diferentes) y han llegado a una conclusión en el caso concreto que atañe a Bill Gates: que detrás de esta información hay más política que ciencia.

Video: Un café con los expertos: Periodismo de pandemia. Bulos, realities y besos prohibidos

“La acusación de que la Fundación Bill y Melinda Gates o George Soros planearon la pandemia del coronavirus es una versión de las fantasías conspirativas de derecha. Hay una creciente evidencia de que los grupos de extrema derecha están utilizando de manera oportunista el miedo y la incertidumbre en torno a la pandemia para promover su política”, aseguran.

No hagas caso de los bulos de Twitter

Por su parte, Wasim Ahmed, Profesor de Negocios Digitales de la Universidad de Newcastle, y Joseph Downing, investigador de la London School of Economics, han realizado un estudio sobre la teoría de la conspiración 5G en Twitter en Reino Unido (donde la gente se puso s quemar antenas de 5G). Analizaron tweets realizados en abril de 2020 y descubrieron que había una cuenta específica creada solo para extender bulos sobre 5G: @5gcoronavirus19. La cuenta envió 303 tweets sobre el tema en tan solo siete días. Eso son 43 tweets al día sobre el mismo tema… un comportamiento poco natural para un usuario de Twitter común.

El problema para estos expertos se daba cuando una figura influyente en las redes daba pábulo a esos tuits… ahí es cuando el número de retweets crecía y el tema ganaba peso en las redes sociales. Por eso es más importante para tu salud que no retuitees fake news a que te protegas del 5G… recuerda, esa información la está escribiendo una persona anónima desde no se sabe dónde ni con qué intenciones 43 veces al día… ¿No es eso mucho más sospechoso que los nanobots de Bill Gates?