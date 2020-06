19 jun 2020 A. Paris

Cada libro en los que la Dra. Barbara Rolls explica la dieta volumétrica y sus actualizaciones han formado parte de la lista de los más vendidos del The New York Times desde hace una década, no es de extrañar, por lo tanto que sea una de las dieta-tendencia de 2020. Al contrario que otras dietas, como la de la zona, no hay un rostro famoso que hable de la dieta volumétrica, pero sí mucha literatura científica detrás… y lo que promete es el sueño dorado de las personas que desean adelgazar: perder un kilo a la semana sin pasar hambre. ¿Cómo consigue la dieta volumétrica este objetivo? La palabra clave es densidad: la dieta volumétrica se basa en escoger bien los alimentos y poner a nuestro alcance más a menudo aquellos que son bajos en calorías pero capaces de saciarnos. Con esto se consiguen dos cosas, la primera que ya no tenemos que preocuparnos por el tamaño de las raciones; la segunda, que no existen los alimentos prohibidos, puedes comer de todo siempre que no te saltes .

¿Qué alimentos están permitidos en la dieta volumétrica?

Según el Dra. Rolls, para poder perder peso hay que controlar el apetito y eso solo se consigue... comiendo. La cuestión es qué comes cuando comes, y ahí esta especialista lo tiene claro: hay que escoger siempre los alimentos que aporten menos calorías por gramo, pero que al mismo tiempo sean capaces de saciarnos, por ejemplo, los que son ricos en fibra y agua, como las frutas. La teoría que sustenta a esta dieta afirma que al comer principalmente alimentos muy bajos y bajos en densidad de energía, podemos ingerir porciones más grandes y eso resulta tremendamente satisfactorio.

¿Cuáles son los alimentos de baja densidad de energía?

Entre el listado de esos alimentos de densidad baja o muy baja se encuentran, por ejemplo, los caldos de pollo o carne con verduras, verduras como el pepino o el apio, el tofu, los lácteos desnatados y frutas como las manzanas o las frambuesas. Además de comer alimentos bajos en densidad en cada comida hay que usar ingredientes que refuercen la sensación de saciedad como las carnes magras ricas en proteínas y los cereales integrales. Si estás dispuesta a ponerte a cocinar, aprender la densidad de los alimentos y reforzar la dieta con 30 minutos de ejercicio diario, sin duda, esta es una buena opción para adelgazar para ti.