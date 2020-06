24 jun 2020

Después del "porque yo lo digo" de las madres, el segundo más importante es el de las celebrities. Ellas, esos seres de belleza infinita que beben agua con limón al despertarse (aunque Miranda Kerr se ha pasado al vinagre de manzana, he aquí el por qué) y dos los litros de agua al día para tener una piel resplandeciente (estamos seguras de que algo más harán, pero no diremos nada), que antes únicamente compartían sus secretos 'wellness' en alabadas exclusivas, pero ahora con Instagram... ¡Tachán! Tenemos consejos, trucos, dietas y entrenamientos de primera mano para aburrir.

Siempre hay algo nuevo: que si el ayuno intermitente de Reese Witherspoon, la polémica dieta de Naomi Campbell o la dieta de la zona de Jennifer Aniston. En definitiva, no te iras a dormir sin saber algo nuevo. Y en materia detox pre vacaciones de verano, mucho menos.





Como las redes se han convertido en el espejo del alma y en el particular ojo que todo lo ve de los usuarios, buceando en nuestra red social favorita, Instagram, hemos encontrado algunas publicaciones que cuentan qué hacen las famosas para deshincharse, perder algunos centímetros y sentirse algo más ligeras. Algo que no viene mal después de la cuarentena y antes, claro está, de probarnos los bikinis del año pasado, (que si no entran, ni siquiera por una pierna, lo tenemos fácil: una talla más y a lucir cuerpo de playa).

Cindy Crawford

Lo primero: ojalá nosotras nos levantaramos con esas fachas. Lo segundo, la modelo tiene el smoothie verde más apetecible ahora que llega el calor, y no lo decimos nosotras, lo dicen los usuarios que lo han probado y han dejado el comentario de rigor. La receta, muy sencilla, apta para cualquier alma cocinera amateur.

Ingredientes: una taza de leche de almendra, ⅓ de plátano congelado, una taza de espinacas, 10 hojas frescas de menta, una cucharada de proteína, 2 cucharadas de polvo de hortalizas (un suplemento, vaya), un puñadito pequeño de nibs de cacao. Batir, batir, batir y... voilà! Batido mañanero lleno de hierro, antioxidantes y buenos ingredientes. Una opción muy saludable para sustituit las tostadas con tomate, que nos conocemos.

Beyoncé

La dieta vegana de Beyoncé fue una de las más polémicas que ha llevado a cabo la cantante. Además de vegana, se basaba en el minimalismo por lo que el abanico de posibilidades a la hora de ingerir alimentos era muy limitado. El plan consiste en 22 días comiendo solo frutas, verduras, semillas y proteínas vegetales. Quizás tantos días siguiendo esta dieta puede suponer un gran esfuerzo, si no estás acostumbrado a este tipo de alimentación, sin embargo, como plan detox durante tres o cuatro días puede ser un buen choque para perder peso.

Elsa Pataky

Elsa Pataky es una de las famosas que más cuida su estilo de vida: sus fotos de Instagram son la prueba. Batidos verdes, ensaladas muy coloridas y nada de azúcares o alimentos ultraprocesados. Esos son sus mantras y junto a una cuidada rutina de ejercicio físico, la actriz consigue lucir un figura muy tonificada. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida (y rutina pre vacacional)? Dejando de lado todos los alimentos procesados y basándonos en la ingesta de comida real equilibrada.

Miranda Kerr

La australiana se ha convertido en todo un referente cuando hablamos de un estilo de vida equilibrado. ¿Su desayuno? Unas gachas, preparadas con arroz, plátano y cáñamo (que ayudan a regular el tránsito intestinal) y un zumo de apio. El smoothie por excelencia de toda aquella que ha pisado alguna vez una alfombra roja: es depurativo, antioxidante, deshincha, ayuda con los problemas de retención de líquidos debido a su alto contenido en agua y aunque no está especialmente bueno, es un cóctel de vitaminas y fibra que si tomas todas las mañanas, te ayudará a sentirte más ligera.

Gwyneth Paltrow

Velas con olor a vagina y a orgasmo a parte, la actriz es se ha convertido en toda una gurú (algo, ¿mucho? criticada) del mundo 'wellness'. Aunque algunas de sus declaraciones sean disparatadas, lo cierto es que Gwyneth apuesta por una alimentación muy saludable en la que huye de azúcares y harinas refinadas y en la que predominan las verduras como el brócoli o las coles de bruselas por su bajo aporte calórico y su aportación de vitaminas y minerales.