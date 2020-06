25 jun 2020

Debemos reconocer que en la redacción hemos abrazado el 'realfooding' como un estilo de vida (lo que es en realidad) más que como una técnica para perder peso. Ganar en salud siempre equilibra la báscula y ahora que nos podemos definir como 'realfooders expertas' (con algún que otro bache, todo hay que decirlo: lo importante es volver a encarrilarse) estamos haciendo balanza de los snacks que más nos gustan, que son saludables y que huyen de los ultraprocesados. Si estás llevando a cabo un recuento calórico muy exhaustivo para perder peso, ayer te contábamos cuáles eran los snacks por menos de 60 calorías más apetecibles que te solucionarán el verano y aunque los frutos secos no estaban presentes, eso no quiere decir que engorden o no sean saludables.





Carlos Ríos lo explica en una publicación de Instagram de forma muy clara, para los usuarios que hacen referencia a los frutos secos como un alimento que engorda, que tiene muchas calorías o que incluso, es calificado como insano por algunas aplicaciones de comida que escanean el código de barras del producto para conocer a fondo su valor nutricional.

El post comenzaba así: "Ayer me llegaron varias críticas de que la comida real con grasa engorda mucho y que algunas Apps desaconsejan a los frutos secos porque tienen mucha de esta grasa. Pero vayamos a los datos científicos. Los frutos secos se asocian con un control favorable del peso corporal a través de múltiples mecanismos", escribía el nutricionista en la publicación. Y los enumeraba:

"El contenido calórico estimado de estos alimentos no coincide con el contenido calórico aprovechable. La sobreestimación puede ser superior al 30% en el caso de las almendras, 20% nueces y 5% pistachos. Cuando observas las kcal que te aportan estos alimentos en la etiqueta, estás viendo cifras bastante superiores a las que realmente te aportan", afirmaba en el post. Además hacía referencia a la saciedad que generan los frutos secos, que puden combatir los ataques de hambre, evitar la ingesta de ultraprocesados y disminuir la ingesta calórica al final del día. Asimismo, la microbiota también entra en juego cuando hablamos de este snack, "Los frutos secos pueden modular positivamente la microbiota a través de su riqueza en fibra, ácidos grasos insaturados y polifenoles. Esto mejora las vías de saciedad a largo plazo".

Y por si fuera poco, está probado que inducen a la termogénesis, por lo que te ayudan a perder peso, "Estos alimentos pueden incrementar ligeramente la termogénesis inducida por la dieta. Es el gasto energético para metabolizarlos", hacía referencia Carlos Ríos en el post.

Y sobre todo, resalta en la parte final de la publicación, "En cuanto a estudios que evalúan la relación de frutos secos y el peso corporal, la evidencia observacional muestra que el consumo de estos alimentos es un indicador de un estilo de vida saludable y que, por tanto, su consumo se asocia con efectos preventivos sobre la ganancia de peso", por lo que la creencia de que los frutos secos te hacen engordar no solo es falsa, sino que pueden interferir de forma positiva a una pérdida de peso saludable.

En definitiva, "una ingesta de 50 g de frutos secos al día es recomendable y no te hace engordar", según el nutricionista, y es que, los estudios avalan esta información.

¡Se acabo eso de picotear galletitas! ¡Los frutos secos NO engordan! Palabra de Carlos Ríos.