En este mundo hay dos tipos de personas, y las clasificaremos a través de una triste historia con la que seguro te sientes identificada. Todas tenemos una amiga que tiene reglas fantasma, es decir, aparece por sorpresa sin signo alguno de dolor, se queda durante aproximadamente tres días y después, desaparece sin dejar rastro, como ese amor de verano que en septiembre, no quiere saber nada de ti. Luego está esa otra amiga, a la que el síndrome premenstrual convierte en una montaña rusa se sentimientos, diez días antes de que llegue, su menstruación ya se manifiesta (no vaya a ser que la olvide) y pasa una semana entre dolores de cabeza, de pecho y de tripa que no le desearía a nadie.

No hace falta decir cuál de las dos amigas eres tú (y yo). Lo diremos por si acaso: la segunda. Por eso, nos hemos puesto manos a la obra para descubrir cuáles son los remedios naturales que sí funcionan contra los dolores menstruales y que no tienen ningún tipo de efecto secundario.

No hay duda, el tema que más nos atañe es la menstruación, pero no solo sus síntomas emocionales o consecuencias, sino también los remedios que existen para paliar los dolores que nos acechan mes tras mes (aunque si sientes que los dolores son muy intensos y no puedes hacer vida normal, debes acudir a un médico para que valore si podrías tener endometriosis o algún otro desajuste hormonal).

Por eso, hemos hecho una selección de los remedios naturales de la abuela que puedes probar antes de tomar fármacos químicos durante estos días del mes.

Infusiones

Parece que nos hemos convertido en "la hierbas", pero no. Lo cierto es que las infusiones naturales tienen muchísimos beneficios a largo plazo. No solo las diuréticas o las que nos ayudan a regular los ciclos del sueño, sino también las que ayudan con los dolores, en concreto, los menstruales. La manzanilla y la canela se convertirán en tus mejores amigas durante la regla, y es que, la primera es un remedio muy eficaz para calmar los espasmo musculares ya que contiene glicina, un componente que actúa como relajante natural y la segunda, ayuda a aliviar losc cólicos gracias a su acción antiinflamatoria.

La infusión de salvia es también una gran ayuda, ya que esta planta es conocida por sus efectos como regulador hormonal debido a su alto contenido de estrógenos de origen vegetal. Por lo que no solo nos ayudará a relajarnos, sino a controlar los cambios de humor.

El jengibre es uno de los superalimentos con más propiedades: no solo es un termogénicos que nos ayuda a adelgazar, también aumenta la inmunidad, es antiinflamatorio, antioxidante y ayuda a hacer la disgestión. Y además, es una infusión infalible para aliviar el cólico menstrual por sus propiedades antiespasmódicas, ayudando a que las contracciones musculares se reduzcan y se mejore y regule el flujo de la menstruación.

El orégano no solo sirve para condimentar los platos, en infusión y unido a la manzanilla es un gran aliado para aliviar los espasmos y los cólicos menstruales.

Otros remedios

Las bolsas de agua caliente o las de semillas pueden calmar momentáneamente el dolor, aunque hay muchos estudios que aseguran que la actividad física interviene de forma favorable en la disminución del malestar. Si no te sientes con fuerzas para salir a correr o hacer actividad física intensa, el yoga se puede convertir en un remedio muy eficaz para los dolores llevando a cabo posturas muy concretas (que te explicamos aquí)

La alimentación juega un papel fundamental en estos días: lo sentimos, pero debes huir del chocolate, los ultraprocesados y los azúcares, que no hará más que hincharte y optar por alimentos saludables como por ejemplo el brócoli, que concretamente ayuda con los dolores debido a su composición de glucosinolatos, que ayuda al hígado a eliminar el exceso de estrógenos.