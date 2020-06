26 jun 2020

Compartir en google plus

La mascarilla sigue siendo fundamental en nuestras vidas (y obligatoria, no lo olvides). Pero aparte de ser el complemento más polémico que puedes llevar puesto en la cara en este momento, la realidad es que llevar mascarilla en verano puede ser algo más que incómodo. Si en invierno el problema era que se empañaban las gafas, en verano la combinación de sudor, calor, crema solar y mascarilla es un auténtico reto para la piel. Las consecuencias de esta combinación de factores se expresa en forma de espinillas en las aletas de la nariz, granos provocados por el sudor en personas que hace siglos que se olvidaron del acné y alguna que otra barbilla pelada. ¿Podrá sobrevivir nuestra piel al verano del coronavirus? ¿Cómo tenemos que cuidarla en este momento?





VER 7 FOTOS Siete cremas de manos que huelen bien y que hidratan la piel seca de lavarte las manos por el coronavirus

Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología ya advirtieron a los sanitarios lo que les podía pasar en la piel por el uso continuado de mascarillas en sus largas jornadas laborales. Como para que proteja de forma adecuada la mascarilla debe estar bien ajustada a la cara, no es extraño que las personas que la usan durante horas muestren manifestaciones en su rostro como piel seca, enrojecida e incluso que sufrieran brotes de acné y rosácea. La receta de los especialistas en dermatología de la Academia para intentar prevenir y tratar estos problemas fue aconsejar no usar maquillaje, emplear cremas hidratantes adaptadas al tipo de piel y lavar la cara a diario con agua templada y jabones limpiadores suaves y sin perfumes.

Ahora la situación es otra, todos debemos llevar mascarilla en nuestro día a día, y aunque no tengamos que afrontar jornadas laborales maratonianas con ella puesta, la combinación de sudor, calor y mascarilla ya está provocando problemas en la piel del rostro de la mayoría de la población. ¿Una molestia? Por supuesto, pero un brote de acné no puede ser excusa para renunciar a la mascarilla. “Hay que medir los riesgos y el mayor riesgo en este momento es el covid, ese es hoy por hoy el riesgo más importante”, advierte el Dr. Alejandro Fueyo, dermatólogo de la Unidad Médica Serrano. Consultamos con este especialista qué podemos hacer para resolver los problemas y dudas más comunes.

Aunque te pueda parecer que no es así, este verano no puedes renunciar ni a la mascarilla ni a tu crema solar. pinit

¿Qué hacer con la mascarilla, el sudor y los granitos?

De acuerdo, la mascarilla crea un microclima en tu cara que a 36 grados a la sombra es difícil de soportar. Y ese microclima es el responsable de que te salgan granitos en zonas de tu rostro que ya se habían olvidado de que los granos existían. Desgraciadamente, el sudor te va a seguir acompañando. “Aunque existan productos antitranspirantes que se pueden usar en la cara no recomiendo esta opción. Es mejor usar el sentido común e intentar refrescar el ambiente, evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día… ese tipo de cosas”, explica el Dr. Fueyo.

Si te salen granos por culpa de la mascarilla (y sabes que es así porque antes de llevarla no te salían) es porque se te han ocluido esos poros. “Lo ideal en este caso sería usar una crema suave de farmacia que haga un poco de exfoliación. Pero es necesario que sea un producto muy suave, porque en verano, por la acción del sol, los productos exfoliantes pueden irritar aún más la piel y provocar rojez”, asegura el experto. Como mucho podemos realizar esta exfoliación un par de veces a la semana. Si nos pasamos y nuestra piel acaba enrojecida el sol puede hiperpigmentarla.

¿Hay que usar crema solar aunque usemos mascarilla? ¿Qué hacer si se nos pela la barbilla?

Ya hemos dicho que para que sea eficaz la mascarilla debe estar bien ajustada… y eso incluye la barbilla. Cuando se te pela la barbilla por llevar mascarilla no es lo mismo que cuando la piel se quema porque se ha quemado bajo el sol: te estás pelando por la fricción. Si te pasa a menudo comprueba que la marca de mascarillas que usas no te está creando problemas en la piel (a veces los materiales que usan una empresas son distintos a otras y a las pieles más sensibles les pueden crear problemas). Pero cuando el daño ya está hecho y te has empezado a pelar, el consejo de los expertos es acudir a la farmacia y pedir una crema regeneradora adecuada a nuestro tipo de piel. Incluso remedios como la rosa mosqueta o las cremas post peeling pueden ser útiles contra este problema.

Video: Tipos de mascarillas y sus usos contra el coronavirus

Y hablando de quemaduras en la piel, no nos podemos olvidar de la gran duda del verano: fotoprotección en la cara cuando llevamos mascarilla, ¿sí o no? La respuesta del dermatólogo es directa: puedes pensar que entre la mascarilla y el flequillo poco puede afectar el sol ya a tu cara, pero debes usar crema solar. No debemos renunciar a la fotoprotección, especialmente este año que llevamos tanto tiempo sin estar al sol. “El riesgo de quemadura existe, nos podemos despistar, vamos a poner la mascarilla y la visera y al final nos vamos a quemar las orejas, especialmente si acudimos a lugares como la playa. Hay que echar la fotoprotección en casa. Y si tomamos cápsulas fotoprotectoras orales mejor que mejor, porque así aumentamos nuestra fotoprotección”, concluye el Dr. Fueyo.