29 jun 2020

Velas de con olor a vagina y a orgasmo a parte, en materia detox, las famosas con las reinas de la fiesta. Se saben todos los trucos para lucir una piel más bonita, un vientre menos hinchado, incluso, se hacen batidos anticelulíticos (como Alessandra Ambrosio) para cuidarse desde dentro y que se aprecie por fuera. Una de las grandes incógnitas en materia healthy y en ayuno nada más levantarnos siempre es, ¿Agua con limón? o ¿Vinagre de manzana?

En realidad, el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza nada más levantarnos siempre es "ojala nos haya tocado la lotería" pero desde que hacemos 15 minutos de yoga restaurativo por la mañana, hemos abrazado una especie de vida holísitca, zen y dentrada en el "wellness" (todo muy Gwyneth, para qué negarlo), que ha derivado en esta duda existencial. ¿Qué brebaje es mejor para empezar el día toda purificada, deshinchada y con mucha energía?

Agua con limón VS Vinagre de manzana

La creadora de 'The Goop Lab' es una fan incondicional del agua con limón por la mañana en ayunas por sus efectos depurativos, pero hay muchas más razones para tomarlo:

-Es un 'boost' de energía para el sistema inmune (y lo refuerza): la vitamina C y el ácido ascórbico del limón ayudan a prevenir los resfriados y a una mejor absorción del hierro.

-El limón es alcalinizante, por lo que ayuda a mantener en pH equilibrado y evitará que te enfermes con facilidad.

-El agua con limón es un diurético natural, ayuda a eliminar toxinas y evita la retención de líquidos si lo tomas todos los días. Pero no solo eso, también mejora la digestión, ya que al consumir agua tibia con limón, estimulamos el tracto intestinal. Para la piel también es beneficioso ya que aporta luminosidad al rostro apagado por falta de hidratación.

Miranda Kerr también era seguidora fiel del agua con limón (con todas esas promesas, ¿quién no lo sería?) hasta que se pasó al vinagre de manzana. Algo parecido le pasó a Jennifer Aniston, que desde que probó este remedio casero, no quiere ver un limón ni en pintura. Pero volvamos a Miranda, la modelo confesó hace poco por qué había cambiado de rutina mañanera, "En el pasado solía empezar el día con agua caliente con limón. Me di cuenta que es muy alcalinizante y eso es genial. Pero cuando necesitas digerir comida, necesitas estimular los jugos gástricos. Una cucharadita de vinagre de sidra de manzana es bueno para eso. Sientes que te limpia", decía. He aquí la cuestión: si vas a desayunar inmediatamente después lo mejor es tomar vinagre de manzana, sin embargo, si esperas varias horas para desayunar, no desayunas o si haces ayuno intermitente (unas gotas de limón no rompen en ayuno), la mejor opción es el agua con limón.

¿Qué beneficios tiene el vinagre de manzana?

Es bajo en calorías, lo que puede ayudar a la pérdida de peso. Al igual que el agua con limón es alcalino, sin embargo, el vinagre de manzana es especial porque ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina reduciendo el riesgo de la diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Además, contenido ácido acético, que tiene potentes efectos biológicos debido a la fermentación (por lo que también es un buen probiótico).

¿De qué equipo eres? Todo dependerá de las propiedades de las que quieras beneficiarte... Aunque avisamos, al tratarse de dos ingredientes ácidos debemos tener cuidado con los ingredientes y consultar siempre primero a un profesional.