Los mecanismos que hacen a nuestro cuerpo acumular kilos de más y negarse a perderlos son inescrutables, aunque poco a poco la ciencia va descubriendo algunos de ellos. Lo que está claro es el binomio dieta+ejercicio no le funciona a todo el mundo y por eso proliferan soluciones más o menos radicales como la dieta militar o la dieta volumétrica. La última lista para incorporarse al listado de dietas trending topic es la dieta Golo. A diferencia de otras la dieta Golo no nos propone contar calorías sino vigilar nuestras hormonas, porque suya es la culpa de que no perdamos ni un gramo aunque nos matemos de hambre. ¿Tienen razón?





Qué es la dieta Golo y en qué consiste

Si hacemos caso a lo que ellos mismos ponen en su página web, la dieta Golo nace con el ambicioso objetivo de hacer perder peso a todas aquellas personas que, a pesar de comer de forma adecuada y hacer ejercicio no consiguen despedirse ni de un solo michelín. Para los creadores de esta dieta el secreto del éxito se encuentra en aprender a controlar a la hormona insulina a la que hacen responsable de encontrarse tras el almacenamiento de grasa y de ralentizar el metabolismo.

¿Y cómo se puede controlar la cantidad de insulina que hay en nuestra sangre? Con la dieta adecuada, por supuesto, que es aquella que tiene verdura, fruta, carne magra, pasta y grasa saludable. ¿En qué cantidad o proporción? Aquí es donde comienzan los problemas de la dieta Golo: para saber qué comer y cuándo debes comprar su plan de adelgazamiento, solo entonces te mandarán el planing de qué debes comer, cuánto y cómo.

¿Es recomendable la dieta Golo?

Cualquier dieta orientada para una persona diabética bien balanceada y confeccionada por un dietista nutricionista es saludable y controla los niveles de glucemia. El plus que ofrece Golo a sus suscriptores es que les facilitan unos suplementos especialmente diseñados por ellos de composición cuasi secreta (aunque cita algunos ingredientes como extracto de hoja de Banaba y Rhodiola rosea) que prometen ejercer una gran influencia en esa pérdidia de peso, vamos, que estos sobrecitos son el secreto de su éxito… al menos, económico porque, por supuesto, hay que pagarlos aparte.

Normalmente los dietistas-nutricionistas no son fans de las dietas que proclaman que para adelgazar hace falta un suplemento misterioso de composición misteriosa y que misteriosamente no posee literatura científica al respecto. Pensar que estos suplementos funcionan es uen la mayoría de los casos un acto de fe, pero, además, en el caso de los suplementos de la dieta Golo hay reviews de usuarios a los que esta preparación les ha provocado náuseas y problemas digestivos. ¿Recomendamos entonces este tipo de dieta? Si te vas a gastar el dinero, quizá sea más adecuado que te gastes el dinero en la consulta de un dietista-nutricionista que en suplementos misteriosos.