29 jun 2020

Compartir en google plus

Si le tuviéramos que poner un título a nuestra vida en estos momentos sería este, "Obejtivo: piel perfecta". Entre la mascarilla, el calor y los agentes externos varios que destrozan nuestro cutis, parece que es imposible lucir una piel perfecta últimamente. No hay crema que nos arregle la rosácea, sérum que le quite esa falta de luz al rostro, ni quema antiarrugas que se deshaga de esas pequeñas arruguitas que comienzan a aparecer a cierta edad.

Como sabemos que una piel bonita no solo se consigue con buenos cosméticos, sino que se trabaja desde dentro, (al menos la neurópata de Penélope Cruz así lo asegura) nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho algunos descubrimientos. El primero, puede que la solución a todos nuestros problemas este en un smoothie detox lleno de superalimentos. Y el segundo, Isabel Preysler toma un batido todas las mañanas en ayunas que no solo es purificante para el organismo, sino que también ayuda a consegir una piel tersa, lisa y rejuvenecida si lo tomas todos los días. ¿Cómo lo hemos descubierto? A través de una amiga (así es como se conocen los grandes secretos que de verdad funcionan) que jura y perjura que desde que Isabel confesó su brebaje mágico en 'El Hormiguero', ella lo toma todos los días y tiene piel de porcelana.

¿Cuáles son sus ingredientes?

Se trata de una combinación muy sencilla de hortalizas y verduras que solo tienes que meter en la batidora a máxima potencia y... voilà! El secreto para la eterna juventud en un vaso. Necesitarás:

-3 trozos de brócoli

-2 hojas de col rizada

-2 tazas de espinacas

-3 rodajas de calabacín de unos 5 mm de grosor

-3 rodajas de pepino de unos 5 mm de grosor

-5 rodajas de pimiento verde de unos 5 mm de grosor

-1 cuarto de manzana verde

-El zumo de 4 limas

-125 ml de agua

Y ahora... a la batidora durante algunos minutos hasta que consigas la consistencia deseada. Si se queda muy espeso y ácido, puedes añadir más agua. Lo mejor es no edulcorar la mezcla y tomarla lo antes posibles para que los ingredientes no se oxiden y sus beneficios se mantengan intactos. El pepino y el limón funcionan como alimentos duréticos y purificantes, mientras que el resto de ingredientes suponen un cóctel de vitaminas sobre de todo del grupo C (el pimiento contiene el dobe que una naranja de mesa) y del grupo A, gracias a los beta-carotenos presentes en el brócoli. El calabacín por su parte combate el acné y elimina las toxinas de la piel, las espinacas aportan hierro y la col rizada es antiinflamatoria y antioxidante.

Sin duda, se trata de un smoothie súper completo que te ayudará a lucir una piel perfecta este verano.

Nosotras ya estamos apuntando los ingredientes en la lista de la compra.