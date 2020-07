7 jul 2020 a. paris

Te has convertido en una experta en cenas que provocan sueño y te sabes de carrerilla todos los trucos habidos y por haber para dormir como un bebé en verano, pero no falla, llega la primera ola de calor y no paras de dar vueltas en la cama. Desde la Universidad de Ottawa, que a pesar de estar en Canadá deben de sufrir también de problemas de sueño por culpa del calor, nos llega una solución con forma de bebida caliente que promete facilitar el sueño haga la temperatura que haga.





Un grupo de investigadores de dicha universidad ha realizado una serie de pruebas para comprobar cómo la temperatura de las bebidas que ingerimos antes de irnos a la cama pueden influir en nuestra temperatura corporal nocturna. ¿Su conclusión? Que, en contra de lo que podríamos pensar las bebidas calientes ganan por goleada a las frías si lo que deseamos es dormir a pierna suelta cuando calor en la calle.

Beber un vaso de leche caliente antes de irte a la cama, inlcuso en verano, es una buena idea. pinit

Por lo visto, las bebidas calientes ayudan a “refrescar” nuestra piel. En cuanto ingerimos el líquido caliente, el cerebro le pide al cuerpo que produzca más sudor para compensar la temperatura y ese sudor enfría la piel lo que mejora mucho la sensación térmica que tenemos antes de tumbarnos en la cama.

Ahora bien, no todas las bebidas calientes funcionan igual de bien. Obviamente, tomarse una taza de té o de café antes de apagar la luz del dormitorio no es la mejor de las ideas. Por eso este grupo de expertos recomienda retomar el truco de sueño infalible que lleva toda vida tu abuela aconsejándote: vete a la cama con un vaso de leche calentita en la mano.

No solo la temperatura de la leche ayudará a tu piel a refrescarse, además esta bebida es una buena reserva de un aminoácido llamado triptófano que activa la producción de melatonina y serotonina, las dos hormonas que necesitas para dormir como un bebé.