De Ariadne Artiles hemos aprendido muchas cosas. La primera fue una revelación: el apio se podía beber en zumo y no solo servía de crudité. Es más, el zumo de apio tiene múltiples beneficios para la salud y es el secreto de la eterna juventud de la modelo. Pero ese brebaje (sí, porque bueno lo que dice bueno... no está) no es su único 'tip' wellness.

El yoga es también uno de sus imprescindibles para sentirse bien por dentro y por fuera. Hace unas semanas compartía en su Instagram una postura que incluso, ayudaba con los problemas de tiroides, por lo que queda claro: Ariadne es esa amiga (en este caso, virtual) que siempre tiene un consejo y a la que acudes cuando no sabes qué comer, qué ejercicio hacer o qué tomar para que tu piel está algo más hidratada.

Su papel como consejera ha quedado claro en uno de sus últimos post de Instagram donde ha compartido con sus seguidores qué tiene el su frigorífico y... ¡sorpresa! También ha confesado cuál es su menú semanal. Y hay alguna que otra sorpresa.

Así empezaba el post, en el que comparte día a día lo que come, "Los martes llega la verdura y la fruta fresca al mercado por lo que así se ve mi nevera. Una vez más comparto con ustedes mi planning de comidas semanal", escribía la modelo.

Lunes: lubina al horno con patatas

Corta 3 patatas en láminas y 1 cebolla en juliana. Precalienta el horno a 200º y rellena una fuente con las patatas y las cebollas. Añade sal, ajo en polvo, pimienta y un chorrito de aove. Hornea 30 minutos. Pasado este tiempo, añade la lubina con un chorrito de zumo de limón, aove y sal. Deja que se haga en el horno durante 15 minutos más y listo.

Martes: espaguetis de calabacín con pesto de aguacate

Corta el calabacín en tiras finas. Tritura el aguacate con piñones, albahaca, ajo, zumo de limón, sal y pimienta. En una sartén con aceite rehoga los espaguetis unos minutos. Agrega el pesto de aguacate y remueve todo junto. Añade tomates cherry para finalizar.

Miércoles: wok de verduras con pollo de corral

Trocea la cebolla, pimiento rojo y verde, calabacín y brócoli (cuécelo 4 min). En una sartén pon 2 cucharadas de aceite para hacer el pollo y en otra pon 4 cucharadas de aceite y saltea las verduras. Cuando estén listas añade el pollo y remuévelo. Añade soja, pimienta y sésamo.

Jueves: revuelto de espárragos verdes y champiñones

Cuece los espárragos 5 min. En una sartén, pon 2 cucharadas de aceite, 4 dientes de ajo picados, los espárragos en trocitos, las setas y los champiñones. Cuando esté todo dorado rompe 2 huevos y remuévelo. Pica perejil y salpimienta al gusto.

Viernes: tartar de salmón

Trocea el salmón y la cebolla en dados pequeños. En un bol añade el salmón, la cebolla, 3 cucharadas de zumo de limón, AOVE, sal y pimienta.

Sábado: hamburguesa de quinoa, garbanzos y espinacas

Cuece la quinoa, los garbanzos y tritúralos. En una sartén sofríe cebolla y ajos. Cuando esté dorado mézclalo todo, añade las espinacas y vuelve a triturarlo. Dales forma y colócalas en la sartén para que se vayan haciendo por ambas partes.

Y... ¡Esto es lo que come la modelo en una semana! El domingo, tiene día libre, tal y como comentaba en la publicación.

¿Qué te ha parecido el menú? ¡Tiene una pinta deliciosa y además, súper saludable!