En realidad, para adelgazar y acelerando el metabolismo no hace falta hacer una dieta específica. Solo hace falta tener una serie de conceptos claros, el primero de ellos, que lo que la ciencia entiende por metabolismo y cómo acelerarlo no tienen mucho que ver con lo que te han vendido algunos gurús de las dietas que prometen perder mucho peso en un tiempo récord. ¿Pero qué es el metabolismo? ¿Y se puede “acelerar” a voluntad? El metabolismo es un término que describe todas las reacciones químicas en su cuerpo y que lo mantienen sano. ese es el concepto científico. Pero la palabra se ha puesto de moda porque en realidad se usa para nombrar la tasa metabólica o la cantidad de calorías que quemamos. Gracias a esta identificación, el común de los mortales cree que cuánto más alto, o mejor dicho, acelerado, sea su metabolismo, más calorías quemará y más fácil será perder peso y no recuperarlo. Por desgracia, existen más mitos sobre cómo acelerar el metabolismo que tácticas que de hecho funcionen. Menos mal que hemos recopilado tres de las claves para acelerar el metabolismo que la ciencia ha comprobado que funcionan. Toma nota.





1. Toma proteína en cada comida

Parte de las calorías que ingerimos nuestro organismo las emplea para digerir esas mismas calorías, pero hay alimentos que nos hacen gastar más calorías que otros para ser digeridos. Se ha comprobado que las proteínas aumentan la tasa metabólica en un 15-30% (los hidratos solo lo incrementan un 5-10% y las grasas un 3% como máximo). Por eso es buena idea que las proteínas estén presentes en todas las comidas del día, y cuando decimos proteínas nos referimos también a las de origen vegetal. Tenlas en cuenta a la hora de confeccionar tus menús.

2. Recuerda que tienes que levantarte de la silla en el trabajo

Las largas jornadas laborales sentados ante el ordenador no solo pasan factura a nuestra espalda, también nos engordan. Está comprobado que pasar periodos de tiempo prolongados sentados hacen que nuestro metabolismo desacelere y quememos bastantes menos calorías diarias, lo que puede provocar que aumentemos de talla de pantalón. ¿La solución? Alternar periodos de estar sentados con otros en los que desarrollemos nuestra actividad de pie. Aprovecha las llamadas de teléfono para pasear, ve a por agua, come tu tentempié de media mañana de pie… en definitiva, levántate más y lograrás sumar 174 calorías a tu gasto calórico diario.

3. Aficionate a beber té verde

Tanto el té verde como el té oolong (un té chino que está entre verde y negro) ayudan a convertir parte de la grasa almacenada en el cuerpo en ácidos grasos libres, lo que puede aumentar la quema de grasa en un 10–17%. Además, ambas bebidas ayudan a prevenir el efecto yoyó de las dietas y combaten el efecto meseta de los regímenes: ese que impide que te estanques en la pérdida de peso aunque comas poco. Eso sí, si quieres aficionarte a estas bebidas recuerda que las debes tomar siempre sin azúcar.