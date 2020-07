14 jul 2020

En lo que a celulitis y estrías se refiere, ¿quién sabe más que un ángel de Victoria´s Secret? Creemos que nadie. Esos seres de otro mundo que no tienen ni un michelín, ni una estría y por supuesto, cero piel de naranja que se saben mil y un trucos para estar ideales y que, como buenas samaritanas, los comparten con el resto del mundo. Porque compartir es vivir.

Nosotras ángeles lo que se dice ángeles, la verdad que no somos (y a mucha honra) pero lo cierto es que apuntamos con esmero todos aquellos trucos que nos ayuden a sacar la mejor versión de nosotras mismas. Y cuando se trata de tips de belleza y 'wellness', mucho más. De Miranda Kerr aprendimos que el agua con limón ya no está de moda: ahora el vinagre de manzana en ayunas le ha quitado el puesto. Y Ariadne Artiles nos enseñó, la semana pasada con su dieta semanal, que comer saludable y rico no es aburrido. Ahora ha sido Alessandra Ambrosio la que se ha subido al carro de las enseñanzas con un smoothie que se prepara cada mañana, sobre todo los fines de semana para acabar con la retención de líquidos (y por ende, con la piel de naranja).

¿Qué lleva este brebaje mágico? La verdad que menos ingredientes de los que nos esperábamos, teniendo en cuenta que normalmente los zumos de las famosas tienen mil y un ingredientes, entre los que a veces, encontramos incluso polvo de dragón (aka algún açaí que nuestro hervolario de barrio jamás tendrá).

Ingredientes:

-Manzana verde

-Uvas

-Apio

-Kale

Lo cierto es que es la primera vez que vemos esta combinación y si somos sinceras, nos encanta. El apio es uno de los ingredientes estrella de cualquier batido verde (y famosa) debido a sus propiedades. ahí celebrities que juran y perjuran que desde que toman zumo de apio en ayunas por las mañanas su piel y su salud a mejorado notablemente y es que, esta hortaliza esconde beneficios que lo convierten en un superalimento: es depurativo, elimina toxinas, líquidos y es antiinflamatorio. Además contiene vitamina C y vitamina K, que interfiere en la coagulación de la sangre.

Por otro lado, el kale es también otra de las horatizas que más seguidores ha cosechado en los últimos meses (sí, más que Kanye desde que quiere ser Presidente de EE.UU). Sus bondades le avalan: no tiene casi calorías, contiene calcio, hierro, magnesio, potasio, zinc y también vitaminas C, E, A y K. En su coposición están presentes diversos flavonoides que ayudan a mantener los niveles de colesterol y el carbinol, que ayuda a la reparación de las células.

La manzana contiene pectina, que ayuda a reducir los niveles de colesterol y las uvas, aunque tienen un alto índice glucémico, son ricas en antioxidantes por lo que son el ingrediente perfecto para cualquier zumo mañanero.

La combinación de estas horatizas y frutas no solo es saludable para comenzar el día, sino que también te ayudará a no retener líquidos, a sentirte menos hinchada y por ende, a hacerle frente a la piel de naranja. Y para las estrías, ¿qué? Te preguntarás. Bien, la vitamina C presente en estos alimentos estimula la producción de colágeno, por lo que las combatirás desde dentro.

¿Qué te habíamos dicho? Este zumo es mágico, palabrita de ángel.