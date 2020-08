5 ago 2020

Hace pocos meses pudimos contemplar, dentro y fuera de nuestro país, la imagen de políticos fotografiándose junto a aviones, recién aterrizados, cargados de mascarillas. Esta imagen, según mi modesta opinión, es muy lamentable. Supone el reconocimiento implícito de la falta de preparación, infraestructura y capacidad industrial de un territorio para fabricar una simple mascarilla.

Eso no es nada comparado con lo que vamos a ver cuando comience a fabricarse y distribuirse la vacuna para el COVID. Es muy posible que las fotografías con aviones cargados de la preciada vacuna sean el pan nuestro de cada día.

Las primeras dosis

Todo parece apuntar que la vacuna va a estar lista en el último trimestre de este año o a más tardar en el primero del siguiente. Pero desafortunadamente, a pesar del titánico esfuerzo de los investigadores españoles y la llegada de ayudas económicas gubernamentales, por la vía de urgencia, va a ser difícil recuperar el terreno que no se había recorrido en los años e incluso décadas anteriores. Es más que probable que la vacuna nos llegue de fuera, al menos durante los primeros meses o años.

Países como EE.UU. han llegado a un acuerdo con la farmacéutica Moderna para incrementar el volumen de la producción cuando comience y asegurarse los primeros millones de dosis. La Comisión Europea está tratando de hacer lo mismo con otros laboratorios, de manera centralizada para sus países miembros, y algún que otro estado lo está haciendo incluso por su cuenta.

En España no se sabe cómo se distribuirá la vacuna

Cuando llegue ese momento tendremos que plantearnos nuevos interrogantes. ¿Habrá vacuna para todos? ¿A quién se le va administrar primero? A la primera pregunta parece que la respuesta es un claro 'no'. Entonces llegamos a la siguiente pregunta. Parece que no hay ningún documento publicado en nuestro país —o al menos yo no he sido capaz de encontrarlo—, donde se planteen los criterios de distribución de una hipotética vacuna frente al COVID. En nuestro país vecino, Francia, sí lo hay.

El plan de Francia

Según Le Monde, el 24 de julio se publicó en su página web un informe elaborado por los 15 miembros del consejo científico, el comité de la vacuna COVID y otros miembros, reunidos por el Ministerio de Salud de Francia. El informe analiza la estrategia de vacunación y establece prioridades meses antes de que comience esta.

Este informe define como prioritarios unos grupos que engloban aproximadamente la mitad de la población francesa. En primer lugar, las personas expuestas por su profesión, como por ejemplo, el personal sanitario. Después, las personas de riesgo debido a su edad o a una enfermedad crónica —enfermedades cardiovasculares, diabetes, nefropatías, etc.—. En tercer lugar, personas que viven en estado de precariedad, como temporeros, inmigrantes. Los profesionales que trabajan en contacto con el público como la restauración, taxistas, escuelas, tiendas, entre otros, también son considerados grupo prioritario en Francia.

El informe plantea también el pleno apoyo financiero del seguro de salud y una total transparencia, para evitar recelos y desconfianzas hacia la vacuna y su rápido periodo de desarrollo por parte de la población.

Los más afectados

En EEUU, según publica el 'New York Times', se están planteando que la distribución se realice mediante un sistema de lotería. ¡Sí, ha leído bien! Eso sí, una 'lotería ponderada'. Es decir: definir grupos de población con un riesgo similar y en ellos distribuir la vacuna de manera aleatoria, ya que no habrá para todos. Por lo visto, el sistema ha sido empleado en varios estados con el Remdesivir, que es un fármaco utilizado para el tratamiento del COVID. Allí siempre han sido muy prácticos.

Como nos podemos imaginar, los países pobres o en vías de desarrollo son los que peor lo tienen en esta carrera. Pero no olvidemos que esta pandemia es un mal mundial y no deben quedar de lado. Existe la conocida Red de Fabricantes de Vacuna en Países en Desarrollo (DCVMN), compuesta por 40 empresas fabricantes en red que se deberá activar para no abandonarlos a su suerte.