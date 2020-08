17 ago 2020

Hemos pasado de no saber de su existencia a llevarlo siempre en el bolso. El gel hidroalcohólico es nuestra tabla de salvación para protegernos del coronavirus cuando salimos de casa junto a la mascarilla y la distancia social. Al principio del verano nos asaltaron las dudas de si podíamos usarlo en la playa o bajo el sol, pero ahora un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería nos pone sobre aviso de otro problema: no todos los geles que se venden como desinfectantes cumplen con su función. ¿Qué tenemos que buscar en nuestro gel hidroalcohólico para que sí sea eficaz frente al coronavirus?





Cómo escoger el mejor gel hidroalcohólico contra el coronavirus

La Organización Colegial de Enfermería ha realizado una campaña con infografías incluidas para que nadie se despiste y acabe llevando en el bolso un gel que, en realidad, no sirve para nada. Como medida orientativa, huye de los geles que huelan demasiado bien… no suelen tener la concentración de alcohol que necesitas para acabar con el virus.

El gel desinfectante que llevas en el bolso tiene que tener un 70% de alcohol en su composición pinit

¿Y cuál es esa concentración? Por debajo del 60% de alcohol no es eficaz contra virus y bacterias y por encima de 70% (hay algunos geles que tienen hasta el 90%) el alcohol se evapora demasiado rápido y no permanece en la piel el tiempo suficiente como para acabar con los gérmenes. Por lo tanto tienes que buscar geles hidroalcohólicos que tengan un 70% de alcohol en su composición. Pero no es la única cosa que debes revisar en la etiqueta.

Las cifras y números que debes buscar que estén reflejados en esa etiqueta son UNE EN 14476. Esas siglas y números indican que el gel ha sido revisado y ha pasado los controles que garantizan que el producto es eficaz contra los virus y coronavirus. Existen otras normativas para geles desinfectantes e higienizantes, pero esta es la que indica que tu gel te protegerá del coronavirus.

Cuándo y cómo usar el gel desinfectante para protegerse del coronavirus

El momento adecuado para usar el gel es siempre que estés fuera de casa y no tengas acceso a agua ni jabón. Es especialmente importante usarlo a menudo si estás en una reunión en la que coincides con gente con la que no convives. También debes usarlo cuando toques una superficie que pueda estar contaminada (como la puerta del baño de un restaurante, por ejemplo).

A la hora de aplicártelo debes tener en cuenta de que tarda en actuar, por lo que después de echarlo y frotar las manos de la forma adecuada (como haces cuando te las lavas con agua y jabón) debes esperar a que se evapore por completo antes de tocar nada para que haya hecho su efecto. Además, ten en cuenta de que tienen alcohol, por lo que no se te ocurra ponerte cerca de fuego mientras te lo echas, lo extiendes o todavía no se ha evaporado y evita que entre en contacto con heridas o con las mucosas.