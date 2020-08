18 ago 2020

No paran de contarme casos de personas que tienen accidentes o enferman durante viajes al extranjero, siendo esta una de las experiencias más penosas y a veces económicamente más ruinosas de su vida. Un amigo, durante un viaje a Miami, pasó un día en urgencias por un cólico nefrítico, todo quedó en un susto, pero la factura que le tocó abonar fue de unos 6.000 euros. En un viaje conocí a un médico cuya familia se encargaba de la atención sanitaria de varios hoteles en Playa del Carmen, México. Me contó que lo mínimo que cobraba a un turista por una consulta eran 400 euros. Venía a España 'de paseo' muy a menudo. No es de extrañar, con estos precios.

El destino importa

Lógicamente, todo dependerá de donde vayamos a ir, pues no será lo mismo un viaje al Cuerno de África que uno por Europa. Pero tenga algo muy en cuenta; vaya donde vaya, ningún seguro sanitario que tenga le va a cubrir la repatriación en un avión medicalizado. Para que se haga una idea, una repatriación en estas condiciones desde EE. UU. salir por unos 50.000 euros. Vamos que la broma le puede costar lo mismo que un paseíto en el jet privado de Cristiano Ronaldo o Amancio Ortega.

Las prestaciones de la tarjeta sanitaria europea dependen del país en el que esté

Si viaja por Europa puede solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. La manera más fácil de gestionar este documento es a través de Internet, se la enviarán a su casa de manera gratuita. También lo puede hacer en cualquier oficina dependiente de la Seguridad Social, con cita previa e incluso hay más sitios disponibles. En caso de que su viaje sea demasiado pronto y no dé tiempo a que se la emitan, le darán un resguardo que podrá utilizar, con la misma validez que la propia tarjeta.

Mucho ojo y no se confíe con este documento. Sus prestaciones dependen del país en el que esté. Aunque sea válida en la mayoría de países de Europa y algunos asociados, como Suiza, en muchos de ellos las coberturas no serán igual que en España e incluso le tocará pagar por adelantado la atención sanitaria, siendo esta reembolsada posteriormente, como por ejemplo en Francia. Hay países que tienen copago, algo parecido a lo que ocurre con los medicamentos en España. Solo le cubrirán parte de la asistencia, el resto lo deberá abonar usted, como en Italia o Finlandia. Consulte la web de la Unión Europea para más información.

El seguro privado

En cualquier caso, aunque tenga la Tarjeta Sanitaria Europea no le cubrirá los gastos de traslado bien sea en un avión medicalizado o en uno de línea regular, acompañado de un médico. Este tipo de servicios los deberá abonar de su propia cartera.

Si tiene algún seguro privado de atención sanitaria, muchos de ellos le cubrirán durante su estancia en el extranjero. Entérese bien de si su póliza cubre este tipo de situaciones, muchas lo hacen. Lo mejor es que contacte con él y se informe para evitar disgustos posteriores. También tenga en cuenta que la asistencia sanitaria pública en muchos países, sobre todo fuera de Europa, no tiene el mismo nivel ni calidad que en España. En ellos lo más recomendable serán los centros privados, al fin y al cabo en todos los países del mundo hay grupos sociales adinerados que se organizan un sistema sanitario paralelo.

Mejor prevenir

Con todo lo descrito anteriormente, mi enfática recomendación es que antes de salir de viaje se haga un seguro médico temporal para cubrir su asistencia sanitaria en caso de enfermar o tener un accidente, que incluya los traslados en aviones medicalizados en caso de que requiera una repatriación. Por una cuantía muy pequeña, casi ridícula, entre 10 y 50 € dependiendo del país al que viaje y la cantidad que quiera cubrir, puede tener un viaje completamente seguro. Existen varias empresas que realizan este tipo de seguros, como Mondial Assistance, InterMundial, MAPFRE, AXA, etc, que le pueden cubrir gastos médicos o de traslado entre los 200.000 y un millón de euros, cantidades más que suficientes para cubrir cualquier eventualidad. Se lo recomiendo, aunque viaje por Europa, pero si lo hace fuera de nuestro continente me parece casi obligatorio.