25 ago 2020

Las mascarillas son un quebradero de cabeza medioambiental que nos ha hecho plantearnos a muchos la posibilidad de sobrevivir a las salidas de casa usando mascarillas de tela. Con estas, reutilizables, es fácil saber cómo comportarse: en cuanto llegas a casa a la lavadora a 60 grados. Pero si las de tela nos agobian demasiado y decidimos llevar de las higiénicas quirúrgicas que vemos en los quirófanos de Anatomía de Grey ¿qué podemos hacer para poder reutilizarlas? Vamos a analizar lo que dice la ciencia al respecto (y si los rayos ultravioletas del sol son suficientes para conseguir esa “esterilización”). ¿Por que se pueden desinfectar las mascarillas higiénicas no reutilizables? Respuesta corta, no. Los fabricantes lo desaconsejan al tiempo que recuerdan que deben ser desechadas tras cuatro horas de uso. Pero lo que dice la teoría y la práctica a veces no coincide e internet está repleto de trucos y consejos para “esterilizar” las mascarillas y que duren más tiempo.





¿Se pueden airear las mascarillas para alargar su vida útil?

No es lo ideal (insistimos, lo ideal es desecharlas), pero si solo has usado tu mascarilla para ir a la compra y volver y no han pasado las cuatro horas de rigor entendemos que no quieras tirarla a la basura sin más. Lo que sabemos sobre el sistema de “airear” las mascarillas para reutilizarlas días más tarde es que, en teoría, el virus no sobrevive en las superficies para siempre… si están secas.

¿Qué significa esto? Que aunque la zona exterior de la mascarilla pueda reducir su carga viral de coronavirus, la cara interna de la misma, en donde ha quedado retenida tu respiración, es otro cantar. Si somos asintomáticos la carga viral de esa zona es difícil que disminuya al mismo ritmo que la de la capa exterior solo por airear la mascarilla, tenlo en cuenta. además, no hay que olvidar que esa zona de la mascarilla también entra en contacto con las bacterias que viven en nuestra piel, como los estafilococos, que si se multiplican pueden provocar enfermedades en el tracto respiratorio.

El consejo es que si no te queda más remedio en vez de airear mascarillas las guardes en un sobre de papel y las metas en una caja de cartón hasta su próximo uso.

¿Se pueden desinfectar las mascarillas exponiéndolas al sol?

La luz ultravioleta del sol acelera la destrucción del coronavirus según un estudio publicado en The Journal of Infectious Diseases, pero no te emociones demasiado por el descubrimiento porque incluso tras siete días de exposición aún existe carga viral en la zona externa de las mascarillas (aunque es muy pocoa un 0,1)… exactamente lo mismo que dura si metes tu mascarilla en una bolsa de papel y te olvidas de ellas durante siete días.

De la combinación spray de alcohol y rayos ultravioleta olvídate también: el alcohol puede dañar la capa interna de la mascarilla haciendo que pierda eficacia y los rayos del sol ya te hemos dicho que funcionan igual que guardar la mascarilla en un sobre. Toma nota.