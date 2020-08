28 ago 2020

No nos cansamos de repetirlo: contra el coronavirus, prevención. Y en esa prevención entra lavarse las manos a menudo con agua y jabón, no tocarse la cara, mantener la distancia social y usar mascarilla higiénica (desechable o no). Pero cuando todo falla y se sospecha un contagio, toca hacerse la famosa prueba de detección del cocravirus. Hasta ahora solo había dos maneras de conocer si habíamos pasado la enfermedad o estábamos infectados: o hacernos un análisis de sangre para detectar anticuerpos en sangre o pasar por el molesto trance de que nos metieran un hisipo por la narariz hasta el fondo. Menos mal que los científicos se han puesto a trabajar para desarrollar una nueva serie de test para detectar el coronavirus más rápidos, más económicos y, sobre todo, menos molestos. La clave de todo está en nuestra saliva.

Se puede detectar al coronavirus en la boca

Un artículo publicado en la plataforma científica medRxiv ha confirmado lo que los investigadores ya sospechaban desde el principio de la pandemia: existen otras vías para detectar el coronavirus en una persona y son tan fáciles de optener como pedirles que habran la boca y digan "A".

En este artículo se comparan los resultados obtenidos analizando muestras de pacientes con Covid-19 extraídas con hisopos nasofaríngeos y muestras de saliva y concluyeron que estas últimas presentan algunas ventajas dignas de tener en cuenta. No solo eran capaces de detectar a las personas que están pasando la enfermedad en ese momento (lo cual es muy útil porque recordemos que la infección no siempre da síntomas), sino que además cuentan con el plus de que los pacientes pueden hacerse a sí mismos las pruebas con resultados fiables.

La FDA aprueba el uso de los nuevos test para detectar el coronavirus

Ante la vista de los resultados no es extraño que la agencia que se encarga en Estados Unidos por dar el ok a los medicamentos haya optado por darle el visto nuevo, también, a estos test de saliva para detectar el coronavirus. La FDA ha aprobado el uso de emergencia de un nuevo test de bajo costo y no invasivo desarrollado por la Escuela de Salud Pública de Yale. Le han puesto el poco glamouroso nombre de SalivaDirect y está disponible para todo el mundo.

¿Significa esto que nos libraremos en breve de incluir en nuestro vocabulario de pandemia el término PCR? Pues en realidad... no porque el segundo paso del test siempre pasa por secuenciar el ADN. Lo que propone el sistema de Yale es simplificar el proceso al principio (que es lo que más nos interesa a los pacientes), reemplazando la tortura del hisopo o el análisis por una muestra de saliva que se combina con una enzima y dejando de lado los costosos reactivos que se han agotado más de una vez durante esta crisis y anulando el problema de que las muestras nasofaríngeas, no solo son molestas de realizar (y soportar) sino que a eces están mal tomadas.

La iniciativa española para nuestro propio test de saliva

La opción española a los test de saliva para detectar el coronavirus es aún más esperanzadora. Científicos del Hospital Carlos III de Madrid han trabajado en un test que mide en la saliva la presencia de anticuerpos porque ellos son los encargados de "chivarnos" si tenemos una infección (insistimos, aunque no tengamos síntomas) o si la hemos pasado.

En principio, es posible detectar estas inmunoglobulinas en la saliva antes incluso de que se puedan detectar en la sangre y con la ventaja de añadida de que te ahorras el pinchazo. Como hacen acto de presencia de forma muy precoz en la saliva eso significa que este test español permite detectar a personas infectadas por coronavirus y que no muestran síntomas de infección. Y lo mejor de todo: no se necesita hacer PCR salvo si se quiere confirmar algún caso concreto porque los resultados de laboratorios le dan una buena fiabilidad al sistema.

En este test, que se ha desarrollado en colaboración con Reino Unido, el paciente solo tiene que echar la saliva en un tubito, mezclarla con un líquido especialmente diseñado para ello y colocar una tira reactiva que en contacto con la saliva y el líquido informa en 10 minutos si la persona ha pasado la enfermedad (y no es contagiosa) o si la está pasando en ese momento. De momento, se está probando en el aeropuerto de Manchester y se están esperando los resultados antes de producir el test de forma masiva.