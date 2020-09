1 sep 2020

Entre una vuelta al cole más que dudosa por culpa del coronavirus, que la gripe está a la vuelta de la esquina y que las cifras de contagiados por COVID-19 parecen no alcanzar nunca techo se nos presentaba un otoño azul-oscuro-casi-negro. Pero un rayo de esperanza en forma de ensayo con una vacuna de los laboratorios Janssen en España nos ha recordado que, aunque queda mucho por hacer, se está avanzando de forma acelerada para intentar controlar al coronavirus. En total, en este momento, existen más de 170 candidatas a vacunas contra el COVID y de ellas al menos una treintena se encuentran en las fases finales del proceso de investigación. ¿Significa esto que este otoño-invierno podremos tener al menos una vacuna lista para inmunizar a la población? Te contamos todo lo que sabemos de las vacunas más avanzadas y prometedoras… y lo que los expertos opinan al respecto.





Qué son las fases y en qué fase se encuentra la vacuna contra el coronavirus que se prueba en España

Antes de entrar en materia de qué vacuna llegará antes y qué vacuna llegará después tenemos que tener claro cuál es el proceso que debe seguir un medicamento para llegar a ser usado en la población general. Cuando se investiga un fármaco (vacunas incluidas) esa investigación se realiza en función de una serie de fases que hay que ir completando una detrás de otra.

Antes de poner en marcha esas fases en humanos, la vacuna debe superar unos procesos previos en el laboratorio en los que se comprueba en modelos animales que es segura y capaz de provocar el efecto que se está buscando (en este caso generar una respuesta del sistema inmune contra el coronavirus). Solo entonces se da el salto a probarla en personas y comienzan las tres famosas fases.

La fase 1 se realiza en un grupo muy pequeño de personas sanas y sirve para evaluar la seguridad del fármaco: lo que se intenta comprobar es que la vacuna no tiene efectos adversos graves. Una vez comprobado que la vacuna no genera problemas se pasa a la fase 2 que también se usa un grupo de voluntarios sanos pequeño, pero mayor que el anterior (pasamos, por ejemplo, de 50 personas a unos centenares).

Lo que se busca en la fase 2, además de seguir evaluando la seguridad del fármaco, es encontrar la dosis exacta que hay que usar para conseguir el efecto que se busca y medir la eficacia del mismo (en este caso comprobando la respuesta inmune que generan las personas vacunadas). Es en esta fase 2 en la que se encuentra la vacuna de Janssen para la que se han buscado 190 voluntarios en España y que se probará en 550 voluntarios de toda Europa.

Si todo va bien en la fase 2 se pasa a la fase 3, en la que participan muchas más personas: miles o decenas de miles. Es la parte del ensayo clínico más importante de todas y su objetivo es saber si la vacuna realmente protege contra la infección, en qué porcentaje lo hace al tiempo que se mide de nuevo su seguridad.

¿Qué vacuna contra el coronavirus llegará antes al mercado?

A la vacuna de los laboratorios Janssen todavía le queda un largo camino por recorrer, pero no es la única que transita esa senda. Existen otras aspirantes que están, incluso, más avanzadas y ya se encuentran en la fase 3 de la investigación. “Yo creo que la vacuna de AstraZeneca desarrollada por Oxford es, por ejemplo, muy interesante, porque ya se encuentra en fase 3 de investigación y porque se produciría en Europa. La de Janssen en la que va a participar España también está funcionando muy bien, pero el propio laboratorio advierte que no la tendremos hasta 2021. Y entre medias hay otra de los laboratorios de Pfizer con Biotech que también ha iniciado la fase 3 y también es muy prometedora”, explica Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero de momento, todo son promesas.

No debemos olvidar que en todo este proceso por fases hay que ser prudentes porque la parte negativa es que, aunque no sea lo más común, llegar hasta la fase 3 no es una garantía de éxito. En el año 98, por ejemplo, Estados Unidos estaba buscando una vacuna para el rotavirus, se precipitaron en la fase 3 y comercializaron una vacuna rápidamente. Pero se dieron casos de efectos adversos y hubo que retirarla. “Entiendo la presión y la necesidad de tener algo que nos ayude a pensar que esta situación que vivimos ya está solucionada, pero hay que ser muy prudentes para que no se vaya todo al traste”, asegura Ángel Gil de Miguel.

¿Tendremos entonces vacuna contra el coronavirus en este otoño-invierno de 2020?

“Yo creo que viendo los datos que se manejan ahora mismo es posible, pero no seguro, que tengamos algunas dosis de vacuna en diciembre. Eso si todo va bien”, explica el Dr. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Pero aunque existan esas dosis a fin de año, habrá que esperar para analizar las características de la vacuna y también el precio, porque, por ejemplo, la vacuna china de los laboratorios CanSino (que ya ha registrado su patente) pensaba salir al mercado con un precio por unidad de más de cien euros, mientras que la de Oxford, por ejemplo, saldría a precio de costo, a dos o tres euros.

“Además, aunque nos lleguen algunas dosis a finales de año la capacidad para vacunar a toda la población sensible no se puede llevar a cabo por lo menos hasta 2021”, asegura el Dr. Amós García Rojas.

La buena noticia es que todo apunta a que, más tarde o más temprano, la vacuna llegará y lo que es aún mejor: habrá más de una, y tener más de una opción es bueno porque se reduce el peligro de desabastecimiento. Resumiendo, y en palabras de Ángel Gil de Miguel: “Hasta abril o mayo nos toca protegernos mucho, cuidarnos los unos a los otros y poco a poco nos iremos animando a medida que veamos que se prueban y se empiezan a comercializar las nuevas vacunas”.