10 sep 2020

Cuanod queremos que la flacidez desaparezca, el entrenamiento no es lo único que debemos tener en cuenta. La alimentación es clave a la hora de acabar con la piel de naranja, los colgajos e incluso, las estrías (Alessandra Ambrosio tiene el smoothie perfecto para esto). Por eso, elegir elementos que no solo sean saludables sino que además, no ayuden a conseguir nuestro objetivo no es tarea baladí.

Es más, hay alimentos que pueden resulta casi mágicos a la hora de llevar a cabo transformaciones en el cuerpo debido a sus propiedades. El agua con limón te ayuda a no retener líquidos, el vinagre de manzana es el aliado infalible si quieres desintoxicar el organismo... y así, podríamos estar párrafos y párrafos. De ahí que hayamos conseguido la lista perfecta de alimentos que te dan toda la energía que necesitas para rendir en tus entrenamientos.

Video: 5 alimentos para entrenar mejor

¿Qué alimentos son?

Carbohidratos de liberación lenta, verduras de hoja verde... seguro que la mayoría de estos alimentos se encuentran en tu despensa. ¡Toma nota!

La remolacha: es una de las verduras menos queridas, pero contiene infinidad de beneficios: 100 gramos de remolacha únicamente contienen 45 calorías. Baja en grasa, rica en vitamina B, potasio, magnesio, hierro, nitrato y manganeso, te ayudará a aumentar tu resistencia física.

La pasta integral: decir adiós a los carbohidratos por miedo a engordar es uno de los mayores errores que existen. La clave está en escoger modalidades saludables y sobre todo, de liberación lenta. ¿Pros de la versión integral? Aporta la fibra necesaria para regular el tránsito intestinal.

Las espinacas: su alto contenido en hierro es el reponsable que de que Popeye no tuviera otra comida favorita. Potencian la capacidad del organismo para convertir las porteínas en masa muscular.

Los cereales: no, nos referimos a los cereales de colores fluorescentes que te gustaría consumir todas las mañanas ya que estos tienen altos niveles de azúcar que les desvirtúan de su valor nutricional, es decir, son calorías vacías. Hablamos de alternativas como los copos de avena, el arroz inflado... hay muchas versiones saludables que son una excelente fuente de carbohidratos para obtener energía..

Los lácteos: en concreto, los yogures probióticos ya que refuerzan el sistema inmune cuando nos sometemos a entrenamientos de alta intesidad.