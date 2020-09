10 sep 2020

Amy Schumer es una de las actrices que más sonrisas nos han sacado. Cómica a más no poder, abanderada del movimiento body positive y absolutamente sincera en cada momento de su vida, la protagonista de 'Trainwreck" y "I Feel Pretty" es uno de esos referentes cuando hablamos de celebrities que no maquillan la realidad y que comparte con sus seguidores los momentos de su vida mantiéndose fieles a la realidad. Tanto es así, que Amy ha compartido con sus seguidores a través de una publicación muy honesta en Instagram la enfermedad que padece, causada por la picadura de una garrapata.

Parece que la actriz, que volvía al mundo laboral después de unos meses retirada por el nacimiento de su primer hijo con un podcast, un programa de cocina y actuaciones deberá de ponerle otro stop a su vida debido a la enfermedad de Lyme.

Era en una foto de ella en su infancia donde la actriz daba la noticia, acompañada de un texto en el que pedía ayuda a sus seguidores para atravesar este bache. "Esta es la primera foto que me hice en un estanque. ¿Alguien tiene LYME este verano? Yo lo tengo y estoy tomando doxiciclina. Quizás lo he tenido durante años. ¿Algún consejo? ¿Puedes tomar una copa de vino o dos? Sé que debo mantenerme alejada del sol. También estoy tomando estas hierbas de bacalao del cabo llamadas lyme-2. Por favor, coméntame o envíame un mensaje de texto al número en mi biografía. También quiero decir que me siento bien y que estoy emocionado por deshacerme de él", escribía Amy en el copy de la fotografía en su cuenta de Instagram.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección de las denominadas bacterianas que se contrae de la mordedura de una garrapatada de patas negras infectada con esta bacteria. Según el portal digital Mayo Clinic los principales síntomas y los más tempranos son "erupción en la piel o sarpullido. De tres a treinta días después de una picadura de garrapata infectada, puede aparecer un área roja en expansión que a veces se despeja en el centro, y forma un patrón de ojo de buey. La erupción en la piel o sarpullido (eritema migratorio) se expande lentamente durante días y puede extenderse alrededor de 30 cm (12 in) de ancho. Por lo general, no produce picazón ni dolor, pero puede sentirse caliente al tacto", explican. Pero también puede aparecer un eritema migratorio, una de las características más comunes de la enfermedad, aunque en algunos casos nunca llega a aparecer. Otros síntomas pueden ser la "fiebre, escalofríos, fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza, rigidez del cuello y ganglios linfáticos inflamados", informan desde el portal. Aunque hay síntomas que tardan mucho más en aparecer, incluso años, como dolor en las articulaciones o incluso, problemas neurológicos.

¿Qué famosos tienen la enfermedad de Lyme?

Hace varias semanas salía a la luz que la dolencia culpable del cambio físico de Jorge Fernández era la enfermedad de Lyme. Aunque en presentador se encuentra totalmente recuperado y ha conseguido volver a su forma física anterior, no es el único famoso que padece la enfermedad. Richard Gere, Bella Hadid, Justin Bieber, Ben Stiller, Avril Lavinge, Thalia y Alec Baldwin también se suman a la larga lista de celebrities que ha confesado que ha sufrido esta enfermedad.