6 oct 2020

Todo empezó con famosas como Elsa Pataky o Jennifer Aniston: según las celebrities, el ayuno intermitente no solo era saludable sino que además, te ayudaba a perder peso. En España, la famosa nacional que se metió ne la piscina (y casi se ahoga) fue Tania Llasera: la presentadora afirmó en redes sociales que haciendo ayuno intermitente había perdido 10kg durante el confinamiento. Pero no solo eso: también se sentía más animada, con más energía y controlaba más lo que comía. Guiada por especialistas en su proceso, poco tiempo después tuvo que rectificar sus declaraciones, no estaba incitando a sus seguidores a que lo hicieran, simplemente compartió su viviencia con este estilo de vida que tiene miles de fieles en todo el mundo.

Sin embargo, estos episodios abrieron la puerta a una pregunta más allá de si el ayuno es recomendable o no, ¿de verdad sirve para a adelgazar? Algunos expertos apuntan que sí, aunque ese no es su principal objetivo: al reducir el horario en el que ingerimos alimentos, inmediatamente reducimos también la ingesta calórica lo que se traduce en un déficit que nos ayuda a adelgazar. No obstante, otros muchos están en contra de este método, ya que lo ven como una excusa para someternos a dietas estrictas y poco flexibles. “Cada vez son más frecuentes las personas que llegan a consulta solicitando hacer algún tipo de dieta intermitente. Suelen enfocarlo como una medida de salud, pero la realidad es que es una forma de justificar el llevar a cabo conductas restrictivas con la alimentación”, explica el psicólogo y nutricionista Alejandro Vera.

Es más, un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de California en San Francisco ha descubierto que en el largo plazo, ayunar no ayuda a perder peso. El propio coautor del estudio, Dr. Ethan Weiss pensaba que en él esta decisión alimenticia sí que estaba teniendo frutos, pero tras observar los resultados finales del programa, los datos no fueron concluyentes. Se estudió la alimentación de personas con sobrepeso excesivo u obesidad durante doce meses. La muestra se dividió en dos grupos: el primero podría ingerir alimentos durante todo el día mientras que el segundo, solo desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde. Siguiendo la misma dieta, ambos grupos perdieron peso, aproximadamente unos 10kg, por lo que el ayuno no mejoró esta pérdida a largo plazo.

En una entrevista en Dailymail.com el docotor explicó que una de las razones por las que se ha viralizado tanto la dieta es su sencillez: el ayuno intermitente no obligar a conta calorías y ofrece una pauta muy sencilla de comprender “aguantar 16 horas sin comer”, mientras que en el resto del día tienes vía libre, aunque esto genera consecuencias, según el psicólogo y nutricionista Alejandro Vera: “Las personas eligen este tipo de dieta para adelgazar porque no te obliga a renunciar al placer, bajo la teoría, puedes darte un festín y después solamente tienes que aguantar varias horas sin probar bocado. Esto, me parece un enfoque de todo menos sano”, explica. Por lo que, mal enfocado, el ayuno puede ser perjudicial y no un aliado en el bienestar tal y como prometen las celebrities.