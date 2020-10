7 oct 2020

Que el pelo se caiga es algo que llama la atención y preocupa. Incluso cuando sabes que este proceso va a suceder, como por ejemplo cada otoño o después de un parto. Pero debemos aprender a distinguir esas caídas de cabello masivas “normales” de las que no lo son tanto. La primera pista la encuentras en la calidad de tu pelo: si al bañarte descubres más pelos en la ducha que antes, pero el grosor de tu coleta sigue siendo el mismo de siempre, tranquilidad, no hace falta tratamiento. Pero si tu recuento diario de pelos caídos es más alto de lo habitual y los que siguen unidos a tu cuero cabelludo parecen más finos que antes… puede ser que estés en problemas. Repasamos los tres motivos principales de salud que pueden estar provocando estragos en tu melena justo en este momento para que los tengas en cuenta y tomes medidas.





Motivo número 1: el coronavirus

La capacidad del coronavirus para amargarnos la existencia parece no tener límites. Desgraciadamente para nuestra melena, el estrés es una de las causas que pueden provocar alopecia y, en la actualidad, los niveles de ansiedad y estrés femeninos están por las nubes por culpa de la pandemia. Según una encuesta realizada por DKV seguros de salud el 86% de las españolas se sienten tristes y desmotivadas y mucho más cansadas que antes de que empezara la emergencia sanitaria. La incertidumbre está pasando factura a nuestra salud y se refleja en el estado en el que queda nuestro cabello.

Por si el estrés no fuera suficiente, además, infectarse con el coronavirus también es un factor en sí mismo que debilita el cabello. De hecho, los dermatólogos están investigando por qué algunos pacientes tratados en el hospital por casos graves de Covid-19 sufren alopecia como efecto secundario de la infección.

Motivo número 2: padeces hipotiroidismo (y no lo sabes)

Los problemas de la tiroides y los de cabello van de la mano. Incluso hay casos en los que es nuestra melena, o más bien su ausencia, la que delata que algo va mal en las hormonas de la tiroides. Incluso en algunas mujeres con hipotiroidismo subclínico (aquel en el que la tiroides necesita más TSH para trabajar, pero que al analizar los niveles de hormonas tiroideas aparecen como normales) la única manifestación de que algo no va bien es que el pelo ya no es el que era. Si tienes antecedentes de problemas de tiroides en la familia, eres diabética o celiaca y te notas triste y con el pelo hecho unos zorros… chequea tu tiroides.

Motivo número 3: eres una adicta a las coletas a lo Rosalía

Toda la vida pensando que el tinte era malo para el pelo y en realidad lo más perjudicial que le estabas haciendo a tu melena no eran esas mechas californianas, sino tu forma de llevarlo recogido. La alopecia por tracción existe y puede ser la responsable de que estés perdiendo pelo a marchas forzadas. Llevar un look de moño o coleta bien tirante durante todo el día no es buena idea, como tampoco lo es abusar de extensiones, pañuelos, turbantes, trencitas de boxeador… Básicamente, cuanto más fuerzas apliques a tu cabello durante más horas más riesgo tienes de debilitarlo y hacer que caiga antes de tiempo.