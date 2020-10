7 oct 2020

Ya lo decían las madres, cocinar al vapor, al baño maría y al horno son cualidades que pocos tienen. Lanzar cualquier cosa a una sartén rebosante de aceite no solo es un placer para cualquier papila gustativa que se precie, sino también un sacrilegio a la vida healthy difícil de perdonar. No porque el aceite sea malo (aunque debes de tener en cuenta que el único que pasa el filtro de Carlos Ríos es el aceite de oliva virgen extra) sino por las calorías y grasas que conlleva cocinar con grandes cantidades. No es lo mismo un brócoli cocido que uno frito. Lo mismo pasa con los espárragos. Las patatas... un sinfín de alimentos que ganan con creces cuando ponemos un poco de AOVE en la ecuación.

No obstante y para favorecer el camino de nuestras arterias, sabemos que no es una opción saludable y que siempre será mejor cocinar con poco aceite, al horno y al vapor que freír. Para hacernos la vida la más fácil, Ikea tiene un utensilio que acabará con el brócoli blando y mustio, sin añadir una gota de aceite. Se trata de una vaporera de acero inoxidable que te hará la vida más fácil. Y sana.

Se llama KLOCKREN, (¿fácil de pronunciar, eh?) cuesta solo 4 euros y promete ser el utensilio de cocina que más utilices a partir de hoy. Puedes hacer de todo: verduras, hortalizas... hasta gyozas al vapor librándote de la grasa extra y aprovechando que cocinarás con menos calorías.

Lo mejor de todo es que la asa no se calienta, tiene forma de tulipan por lo que se adapta perfectamente y la inversión es súper pequeña si tenemos en cuenta que comerás más sano, el sabor de los alimentos estará intacto y no perderán nada de jugosidad al cocinarse al vapor. ¿Qué opinas? Pedido a la cesta en 3, 2, 1...