13 oct 2020

La llegada del frío ha supuesto una dura prueba para nuestro outfit facial. Si a las mascarilla obligatoria le añadimos un gorro de lana o de lluvia y una bufanda mullida… apenas se nos ven los ojos cuando vamos por la calle. Para bien o para mal nuestra mirada está recibiendo todo tipo de cuidados y atenciones este 2020, desde cosméticos especiales para descongestionar las ojeras a antifaces de Amazon para evitar una mirada hinchada. Pero contra la rojez aparece en ellos poco podemos hacer, salvo asumir que es hora de consultar con el oftalmólogo. Hay muchas causas que pueden causar este síntoma y algunas de ellas solo pueden ser dilucidadas por el especialista. ¿Preparada para conocerlas?

El coronavirus puede provocar “ojos rojos”

Pues sí, el coronavirus también puede enrojecer nuestra mirada además de afectar a las vías respiratorias. Diversos estudios en varios países del mundo (desde China a Estados Unidos y Canadá) han dado como conclusión de que, aunque no es el más común de los casos (este tipo de conjuntivitis sin legaña ni dolor afecta solo al 20% de los infectados por COVID-19), hay pacientes que debutan en el coronavirus con un cuadro que parece una conjuntivitis. Lo que sí está claro es que los ojos es una de las vías de entrada del virus en el organismo (por eso se recomienda lavarse bien las manos antes de tocarlos o, mejor aún, evitar frotarlos) y que el virus es detectable en las lágrimas de las personas infectadas por él incluso cuando ya no queda ni rastro en las muestras nasales.

Si te pasaste con el alcohol en la cena se notará en tu mirada

Un clásico es celebrar brindando por la noche y levantarse por la mañana con los ojos hechos un desastre. El alcohol no es bueno para ningún órgano de tu organismo y los ojos no se quedan atrás en la lista de víctimas. En su caso el alcohol provoca que las arañas vasculares de la parte blanca del ojo se dilaten dejando un antiestético tono rojizo en tu mirada que ningún colirio va a conseguir aplacar. La única solución es esperar a que todo el alcohol que recorre tu organismo desaparezca por completo. Buena suerte.

Si te excedes cargando peso en la clase de crossfit tus ojos pueden pagarlo

Los sobreesfuerzos se pagan, y no solo en forma de agujetas, también en forma de ojos enrojecidos. Un exceso haciendo ejercicio de fuerza y levantando peso puede provocar una hemorragia subconjuntival que provoque la rotura de uno de los pequeños vasos que recorren la esclerótica (la parte blanca del ojo) provocando un derrame. No reviste mayor gravedad y hasta un buen estornudo o un ataque de tos potente puede provocar este fenómeno. Si este es tu caso, no te queda otra que esperar a que el derrame se reabsorba… eso sí, puede tardar semanas.

Estás atravesando una etapa de insomnio y tus ojos lo saben

Tener buena cara si no se descansa de la forma adecuada es una batalla perdida. Ni la mejor de las bases de maquillaje puede hacer nada por ese efecto de ojos cansados y enrojecidos que sufren los que encadenan una mala noche de sueño tras otra. dormir provoca que no llegue al tejido ocular todo el oxígeno que necesita lo que provoca que intente compensar esa carencia dilatando los vasos sanguíneos que lo recorren. Si estás atascada en una dinámica de noches en blanco, evita permanecer con los ojos abiertos a oscuras, hazte con unas buenas lágrimas artificiales que mantengan la hidratación de la córnea y procura descansar al menos la mirada aplicando compresas frías sobre los ojos.