14 oct 2020

A un doctor, ya entrado en canas, con años de experiencia y miles de pacientes atendidos en una consulta de Castilla la Mancha, un día le llegó un curioso paciente muy preocupado. Doctor le dijo: "tengo un dolor en el costado que me viene, me viene, me viene...pero no me viene". El facultativo, después de pensar un instante le contestó: "pues coja esta pastilla y se la toma, se la toma, se la toma... pero no se la toma". Muchas veces la sonrisa, que nos saben sacar médicos, enfermeras o terapeutas, especialmente en estos momentos de pandemia, es casi tan poderosa como el propio tratamiento en sí mismo. Pruebe a dibujar una sonrisa en su cara a lo largo del día.

En 1998, el genial actor Robin Williams, ya desaparecido, protagonizó la película Patch Adams, que contaba la historia del médico del mismo nombre. Adams fue el responsable de incluir la risoterapia en la medicina moderna. Fundó el Instituto Gesundheit que organiza grupos de voluntarios de todo el mundo que viajan a diferentes países vestidos de payasos, llevando el humor a enfermos, huérfanos o a cualquier persona en situación problemática.

Existen datos que afirman que el humor no es una simple distracción de una enfermedad o de una pandemia, por ejemplo. En sí mismo puede ser una estrategia terapéutica muy útil para mantenerse en un estado saludable. El estrés, cuando es elevado, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como los infartos o los ictus. Tener sentido del humor es casi la mejor manera de aliviar este o de regular la ansiedad, recuperando un estado de ánimo próximo a la normalidad durante periodos turbulentos.

Aquellos que ríen tienen menor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular severa

El óxido nítrico es una de las sustancia que nuestro cuerpo produce cuando nos reímos. El efecto principal es que dilata los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial y disminuyendo la coagulación, cosa que previene las enfermedades anteriormente citadas. Un estudio epidemiológico en hombres y mujeres mayores, realizado en Japón en más de 17.000 personas, demostró que aquellos que ríen más tienen un menor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular severa. Poseer sentido del humor también se asocia con vivir más tiempo y de manera más saludable, según publicó un estudio epidemiológico en Noruega, con un periodo de seguimiento de los participantes de 15 años. El beneficio parece ser más fuerte para las mujeres que para los hombres y no solo en enfermedades cardiovasculares, sino también en infecciones. Visto todo lo anterior, va a ser necesario prescribir una carcajada al día junto a la medicación habitual.

También se ha demostrado que la risa reduce las hormonas relacionadas con el estrés como el cortisol o la adrenalina y aumenta la producción de las endorfinas, que producen una sensación de bienestar. Además se han publicado estudios que demuestran beneficios de tipo cognitivo. Por ejemplo, ver un vídeo divertido u otras situaciones que despiertan el sentido del humor se han vinculado con mejoras de la memoria a corto plazo en las personas mayores y también con un aumento de su capacidad de aprender.

Tener un sentido del humor activo ayuda a las personas a mantenerse resilientes frente a circunstancias adversas. En un estudio se entrevistó a mujeres que habían sufrido de abusos sexuales durante su infancia observando sus expresiones faciales. Aquellas que lograron sonreír en algunos momentos, durante la entrevista, tenían más probabilidades de estar mejor dos años después que aquellas que no lo habían conseguido. El humor ayuda a mantener las emociones negativas bajo control, dándonos una visión diferente de los problemas, lo que nos permite ver algunas de las cosas negativas que nos suceden como un desafío en lugar de como una amenaza.