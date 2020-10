15 oct 2020

Que si entrar en el Futur Redil, que si salir de él... si como yo, llevas así varios meses, tienes que seguir leyendo, porque haciendo una disección de lo más minuciosa (más incluso que de la web de Zara) del Instagram de las chicas de Futurlife (si no sabes en qué consiste su filosofía de alimentación, solo tienes que pinchar aquí) hemos descubierto que tienen respuesta para todo. O bueno, casi todo. Si tus digestiones son un desastre, quieres controlar el colesterol o te puede la ansiedad... solo tienes que abrir la app en la que ya pasas la mayor parte del tiempo (que nos conocemos) y echar un ojo.

¿Son las gurús de la vida sana que más queremos en la redacción? Evidentemente.

En sus post puedes encontrar de todo: desde recetas fáciles, sencillas y ricas, hasta cómo hacen ellas la compra pasando por consejos para cocinar y tips que te harán la vida más sencilla, pero sobre todo, te harán sentirte mejor por dentro. Adiós a los azúcares, las harinas refinadas y todo ultraprocesado insano.

Si quieres saber qué hacer para controlar tu colesterol a través de la alimentación, tienen la respuesta, "Tantas veces nos preguntáis por alimentación para reducir el colesterol LDL que era necesario dejarlo en formato foto. NO solo es qué tomar, sino es MUY MUY importante qué dejar de tomar: Muy bueno tomar: Copos de avena, AOVE, frutos secos especialmente los más ricos en omega 3 que son las nueces, salmón (1 vez por semana) sardinas, semillas de chia, semillas de lino, frutas y verduras (que ocupen las verduras MINIMO la mitad de nuestro plato en comida y cena). EVITAR: Azúcar, harinas refinadas, ultraprocesados con harinas refinadas y grasas vegetales, grasas saturadas de animales con patas (cerdo, vaca, cordero...) y evitar ACEITES vegetales que no sean el de Oliva", explican junto a la imagen.

¿Vas mal al baño? Sigue leyendo... "

"Tips y alimentos para evitar el estreñimiento:

1-Tomar cada día 1 Cs de semillas de chia prehidratadas y 1Cs de lino molido (podéis mezclaro con el desayuno) mejor molido el lino.

2-Haceros smoothies con espinacas frescas dentro (ej: smoothie de piña, espinacas, pepino, yogur y lino molido)

3- BEBER AGUA es esencial para evitar el estreñimiento (2L DIARIOS si no hacemos deporte).

4- Hacer deporte al menos caminar, es clave para favorecer el ir bien al baño.

5- Cambiar las manzanas por kiwis, si tomas muchas manzanas o platanos, mejor cambiarlos por kiwis o ciruelas.

6- Tomar verdura en comida y cena (cocinada y cruda, es importante variar).

7- AOVE 3-4 Cs diarias son maravillosas para ir al baño y para mejora de la salud.

8- Café: el café también se relaciona con efectos laxantes en muchas personas", cuentan en sus redes.

Ayer hablábamos de la ansiedad. Ese mosntruo que nos acompaña aún más desde el confinamiento. ¿Para ponerle remedio? Aplicaciones que te ayuden a meditar (desde que me he pasado a al vida zem soy mucho más feliz) y, claramente: una buena elección de los alimentos que consumimos. Desde Futurlife lo explican de forma sencilla en cuatro pasos:

"1- Una microbiota regulada es esencial para no querer comernos un Ñu dirariamente. Esto se consigue tomando probióticos (bacterias beneficiosas ej: en yogur y kéfir) y prebióticos (verduras y fibra) y EVITANDO azúcares, harinas refinadas, almidón.

2- Si no disfrutas de lo que comes, tu semana girará en torno a que llegue el momento de poder comer algo “que te gusta” por eso es TAN importante comer riquísimo. ¡Las futurRecetas están hechas para eso!

3- No pasar hambre es clave. Si comes muy sano pero tienes hambre todo el tiempo, puede que te des un atraconazo. Elige saludable pero en cantidades que te llenes un 80% después de comer, que te sientas bien. Así podrás mantener el hábito a la larga.

4- Comer el 95% del tiempo futur. VERDURAS, frutas, legumbres, proteínas magras, grasas saludables. Si comes bien el 50% y el otro 50% regular/mal no se te quitará la ansiedad! 5 días seguidos comiendo perfecto y baja mucho la ansiedad!".

Y por último, pero no por ello menos importante... qué hacer cuando el síndrome premenstrual te posee pidiendo chocolate (y no, no del 95%):

"Teniendo en cuenta que el periodo es una descamación del endometrio y por tanto se da cierta inflamación en el útero hay que maximizar la alimentación antiinflamatoria estos días para evitar estar infladas y con más hambre de la cuenta.

Por eso recomendamos que toméis grasas antiinflamatorias y ricas en omega 3, verduras y frutas. Los probióticos ayudan también a equilibrar el intestino que está íntimamente ligado con un mejor sistema inmune. Recordad que no solo es tomar lo que os ponemos en la imagen, es TAMBIÉN NO TOMAR: azúcar, edulcorantes, ultraprocesados ni harinas (recomendamos que casi no toméis estos días) si necesitáis carbohidratos más potentes estos días os recomendamos mucho más las legumbres y la quinoa que las harinas (no nos odiéis mucho).

Dato importante vuestros platos en comida y cena deben llevar un 50% de verdura!!! y en el desayuno y media mañana recomendamos que haya fruta. Veréis que bien os encontráis siguiendo estas pautas y cómo conseguís regular la ansiedad y la hinchazón", explican.

Bonus: si mantenerte en la línea de la vida sana te cuesta... haí van algunos tips infalibles.