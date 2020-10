19 oct 2020 mujerhoy

El Cancer Care de Mujerhoy 2020, en su primera edición virtual, nos ha acercado en su segunda charla a uno de los tumores que más nos preocupan a todas: el cáncer de mama. Se calcula que una de cada ocho mujeres padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida, y sólo en 2019 33.000 españolas recibieron este diagnóstico. Para saber cómo se tratan hoy en día estos tumores y cómo prevenirlos, la subdirectora de Mujerhoy, María José Barrero ha charlado con la dra. Laura García Estévez, Jefa de la Unidad de Tumores de Mama del Servicio de Oncología Médica del MD Anderson Cancer Center Madrid.

Cada año, Mujerhoy organiza un encuentro con las lectoras llamado Cancer Care en el que se abordan temas que nos preocupan sobre salud de la mujer y cáncer. Este año este encuentro se realiza de forma virtual y quedó inaugurado el día 15 de octubre con una charla en la que se habló de preservación de la fertilidad en mujeres que padecen tumores ginecológicos. Estos encuentros en los que podemos compartir con las lectores la mejor información sobre cáncer son posibles gracias al asesoramiento de los expertos de la MD Anderson Cancer Center Madrid y el patrocinio del laboratorio dermatológico La Roche Posay y la compañía biofarmacéutica Bristol-Myers Squibb.

En esta ocasión hemos querido acercarnos al tipo de cáncer que más llama la atención: el cáncer de mama. Y para saberlo todo sobre él hemos consultado con la dra. Laura García Estévez que nos ha explicado que cáncer de mama hay más de uno, concretamente los expertos distinguen hasta cinco variedades diferentes de este tumor. El tratamiento de cada uno de lellos se adapta a sus características: por eso es tan importante saber identificar de forma certera desde el principio qué tipo de cáncer de mama padece una mujer.

Buenas noticias en los cánceres de mama que dependen de las hormonas

El 70% de los cánceres de mama son hormonodependientes, es decir, poseen receptores de estrógenos y progesterona. En la actualidad, los tratamientos destinados a curar este tipo de cánceres cuentan con una parte dedicada a “cortar” la alimentación de estrógeno a los receptores hormonales del tumor. Para ello se usa un tipo de terapia que se denomina hormonoterapia.

“Este tipo de cánceres hormonodependientes son los más frecuentes y dentro de ellos se encuentra un subtipo (el luminal A) en el que el tumor se expresa con mucha cantidad de receptores hormonales y que es probablemente el subtipo de cáncer de mama que mejor pronóstico tiene a día de hoy. Incluso se puede llegar a tratar solo con tratamiento hormonal, sin necesidad de quimioterapia”, aseguró la experta de MD Anderson Cancer Center Madrid.

No es el único avance y la única buena noticia que la doctora comentó acerca de estos tumores (que suponen la mayoría de los casos). “Para la enfermedad luminal (A y B), hace unos años solo teníamos la hormonoterapia, pero ahora hemos incorporado los inhibidores de ciclinas, que estaban instaurados para cuando la enfermedad estaba ya muy avanzada y ahora hemos desplazado a los estadíos iniciales con unos resultados muy prometedores”, explicó la dra. Laura García Estévez.

La importancia de un abordaje multidisciplinar en el tratamiento del cáncer de mama

La doctora también nos habló de uno de los caballos de batalla del cáncer de mama: la mastectomía para explicarnos que, a día de hoy, cada vez se hacen menos mastectomías y la cirugía que se emplea para eliminar el tumor suele ser más conservadora. Pero incluso en los casos de la extirpación de la mama es necesaria la reconstrucción inmediata del pecho ahorra mucho sufrimiento a la paciente.

Lo que sí resaltó la experta como fundamental para el tratamiento del cáncer de mama es que fuera siempre abordado por un equipo en el que formaran parte expertos en oncología médica, anatomía patológica, radiología mamaria, nutrición, psicooncología… Un equipo multidisciplinar. “No puede tratarse un cáncer de mama en un centro que no tenga una unidad de este tipo. Debería estar prohibido. No me cabe en la cabeza que una mujer acabe en un sitio donde las decisiones las tome únicamente un especialista, se necesita un equipo coordinadísimo para decidir qué es lo mejor y ofrecerle a la paciente el mejor tratamiento”, asegura la dra. Laura García Estévez.

Qué podemos hacer para prevenir un cáncer de mama

Todas conocemos las señales de alerta de que algo no va bien en nuestro pecho (un bulto extraño, un cambio en el pezón, un enrojecimiento en la piel del pecho...) y comprendemos la necesidad de hacernos mamografías periódicas a partir de cierta edad. Pero no está de más recordar que aunque algunos de los factores de riesgo que nos pueden llevar a la consulta del médico por padecer uno de estos síntomas son inamovibles (como nuestra herencia genética o nuestra edad), sobre otros sí podemos influir y la doctora hizo especial hincapié en uno de ellos: mantenerse en un peso saludable a lo largo de toda la vida, especialmente a partir de la menopausia.

“La obesidad está muy relacionada con el cáncer de mama. Hay que inculcar esto a las mujeres. Si haces ejercicio, sigues una buena dieta y no fumas, reduces la probabilidad de sufrir un cáncer de mama”, recordó la especialista. Su receta saludable anticáncer como amante confesa del deporte es sencilla de recordar: “Animo a todo el mundo a adherirse al ejercicio físico. A las mujeres que tienen cáncer de mama porque les va a permitir tolerar mejor la quimioterapia y porque ya existe evidencia científica sobre cómo el ejercicio reduce la posibilidad de recaída. Y a las mujeres que no tienen cáncer porque hacer ejercicio ayuda a mantener un normopeso y llegar mejor a la menopausia”.