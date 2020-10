26 oct 2020 mujerhoy

Compartir en google plus

Con la llegada de la COVID-19, todas pasamos en casa más horas de las que nos gustaría. El teletrabajo, el confinamiento o la simple precaución nos obligan a salir de casa mucho menos, pero eso no significa que tengamos que descuidar nuestra imagen. Si te gusta el look natural que las lentillas dan a tu cara, no necesitas renunciar a ellas sólo porque vayas a estar en casa. Por menos de 1€ al día, Hawkers te trae a casa lentillas diarias de calidad superior.

Ventajas de las lentillas Hawkers

No todas las lentillas diarias son iguales, y nadie quiere ponerse en algo tan sensible como los ojos, durante horas, un producto que no sea de la mejor calidad posible.

Las lentillas Hawkers están fabricadas por la prestigiosa marca Cooper y son de hidrogel de silicona, un material que permite una mayor oxigenación de la córnea que las lentillas de hidrogel convencional. Gracias a esto y a la tecnología AquaGen, que les permite mantener una mayor humedad durante más tiempo, su uso resulta mucho más cómodo incluso durante muchas horas, evitando los típicos síntomas de ojos resecos, picor y escozor que las lentillas de menor calidad provocan.

Puedes pedirlas en la web y ellos mismos te las enviarán a casa con tu graduación de cada ojo por sólo 25€ al mes, aunque si no te fias, también puedes probarlas durante 10 días únicamente por el valor del envío: 3,99€.

Por qué usar lentillas ahora

Si eres de las que usa lentillas habitualmente y ahora estás teletrabajando o sin salir por precaución, probablemente te habrás planteado volver a tus viejas gafas desfasadas por pura comodidad o un poquito de dejadez. Sin embargo, no es buena idea dejar de cuidarse, y las lentillas aportan un toque natural y fresco a la cara, al que no tienes por qué renunciar ahora.

Las lentillas desechables de uso diario de Hawkers te permiten acceder a unas lentillas de la máxima calidad a un precio asequible. pinit

Seguro que en los últimos meses has hecho muchas más videollamadas de lo habitual, ya sea por trabajo o con la familia o amigos, y no debes renunciar a verte y que te vean bien. Además, las lentes de contacto no producen los molestos reflejos de luz que muchas gafas sí, y no querrás que puedan ver lo que estás haciendo en la pantalla reflejado en tus cristales.

Muchos expertos recomendaron, durante el confinamiento, no abandonarse y mantener rutinas sanas y lo más parecidas posible a la anterior normalidad. Cuidar tu imagen es algo psicológicamente importante siempre, pero en estos tiempos lo es aún más: cuidarte a tí misma es el primer paso para estar a gusto con lo que te rodea.

Si aún no te has animado a probar nunca las lentes de contacto, hay algunas cosas que te interesará saber. La primera es que, con las lentillas, puedes olvidarte de ese molesto campo de visión limitado por el cristal de las gafas. Si estás acostumbrada a llevarlas probablemente no lo notes de forma consciente, pero será un gran cambio en cuanto te libres de la montura en tu campo visual.

Además, otro de los grandes problemas de las gafas es lo difícil que es evitar que se empañen al llevar mascarilla. Unas lentes de contacto te permitirán volver a ver algo más que niebla londinense cada vez que tengas que salir: queda muy romántico en las fotos de Instagram, pero nadie lo quiere cada día, puedes estar segura.

Por supuesto, con las lentillas hay que tener más cuidado a la hora de manipularlas, pero ahora que todas nos lavamos las manos constantemente, no es una gran diferencia, y agradecerás no tener que estar pendiente de dónde las has dejado o de que se te caigan.