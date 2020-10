27 oct 2020

Lo olvidamos durante el verano pero ha vuelto en otoño. Los miopes hemos recuperado el momento de ir a ciegas por la calle por culpa de la combinación gafas+mascarilla. Cuando las lentillas no son una opción, pasear por la calle con este combo en la cara puede ser deporte de riesgo… y no solo por el riesgo de tropezar. Desgraciadamente este año está siendo también una dura prueba para la salud ocular, y no solo porque el coronavirus puede afectar a nuestra mirada, los casos de fatiga visual por la sobreexposición a las pantallas se hayan multiplicado y el otoño sea tiempo de conjuntivitis y ojos rojos. Ahora, además, a la lista de riesgos oculares hay que añadirles el vaho que se forma en la gafas. ¿Sabes qué efecto tiene este vaporcillo de la mascarilla sobre nuestros ojos? Te lo contamos todo (incluido cómo solucionar el problema y prevenir que se convierta en un riesgo).

Qué efecto tiene el vaho en las gafas sobre los ojos

Además de sacarte de quicio esas gafas empañadas tienen un efecto directo sobre nuestra mirada. “El aire expulsado al respirar tiende a moverse hacia arriba en dirección a los ojos y eso puede provocar, como primera consecuencia, sequedad ocular e irritación”, explica Marta Urbano, óptico optimetrista de Urbano Ópticos e integrante de la red de ópticos independientes de CECOP. Ese aire caliente que llega hasta los ojos y “queda atrapado” entre ellos y las gafas es capaz de aumentar la evaporación de la lágrima natural que los protege.

En principio ese “microclima seco” que se genera es más una molestia que un problema grave...si no presentabas patologías previas en el ojo. Si,por ejemplo, antes de este otoño de coronavirus y mascarillas ya estabas diagnosticado de tener ojo seco (un problema que afecta al 30% de los adultos en España y muy especialmente a las mujeres a partir de los 50 años), el panorama se agrava y puede acabar en una visita al oftalmólogo para que recete unas lágrimas artificiales ajustadas a las nuevas necesidades del ojo y capaces de lubricar su superficie en las circunstancias actuales.

Además de por la sequedad ocular, llevar mascarilla durante tantas horas al día implica que en algún momento podamos tocarla y después, llevarnos las manos a los ojos, con lo cual podemos infectarnos por esta vía del coronavirus, siendo uno de los síntomas la conjuntivitis. Y en personas de piel especialmente sensible se pueden producir algún tipo de alergia, irritaciones o hinchazón en la piel de alrededor del ojo, que es especialmente sensible. “La obligatoriedad del uso de mascarilla también nos obliga a ser más cuidadosos con su uso, comprobar que los materiales no nos provoquen alergias o irritaciones y si son desechables,tirarlas tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos”, advierte Marta Urbano.

Cómo evitar que llevar mascarilla afecte a los ojos (incluido el incómodo efecto gafas empañadas)

La solución está a una farmacia de distancia o en la misma consulta del oftalmólogo. Para algunos de estos riesgos, como el de tocarse los ojos al tocar la mascarilla repleta de coronavirus, solo cabe seguir la recomendación de lavarse las manos con agua y jabón a menudo y evitar, en la medida de lo posible, tocarse la cara.

Y tampoco está de más que inviertas en las mascarillas que mejor van a evitar tu problema: aquellas que te permitan el correcto ajuste de las misma sobre el puente de la nariz. Si la mascarilla queda bien ajustada en la zona superior, el flujo de aire hacia los ojos se reduce y se reconduce hacia los lados, lo que ayuda a prevenir un poco la exposición de los ojos a la sequedad.

En cuanto al vaho, existen geles, sprays y gamuzas antivaho que se aplican en las gafas y evitan el empañamiento.“Tradicionalmente los centros ópticos han suministrado productos antivaho desde hace muchos años para personas que practican deporte, motoristas, buceadores... y siempre que se usen adecuadamente siguiendo las instrucciones del fabricante, no estropean ninguna lente. Estos productos disminuyen el efecto del vaho en las lentes, eso sí, cada uno tiene su eficacia y su duración”, explica Marta Urbano.