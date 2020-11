25 nov 2020

Los síntomas de la gripe y del coronavirus se parecen, pero no es solo por esa confusión por lo que deberías protegerte de ella. La gripe no es un simple resfriado , es la infección que en la pasada campaña invernal provocó 27.700 hospitalizaciones en España 1.800 ingresos en UCIS y 3.900 muertes. Este año el panorama podría ser aún peor si tenemos en cuenta que una misma persona puede ser infectada de gripe y coronavirus al mismo tiempo. Para evitar este desastre, además de vacunarte contra la gripe si perteneces a un grupo de riesgo o estás embarazada, no está de más que tomes precauciones. Aquí tienes un listado de todo lo que aconsejan los expertos para poder escapar de la gripe este año.





1. Cómo prevenir la gripe: sigue la regla de las 3 M

Manos, mascarilla y metros. Aunque gripe y coronavirus no son lo mismo desde luego la forma de evitar a ambos es muy parecida: lavándose las manos con agua y jabón a menudo, llevando mascarilla cuando no estemos en casa (y en casa si nos encontramos mal o alguno de los convivientes está enfermo) y manteniendo la distancia de dos metros entre las personas con las que no convivamos. Y recuerda, a la gripe, como al coronavirus, le gustan los ambientes llenos de gente, por eso es mejor permanecer en espacios abiertos y evites las multitudes.

2. Cómo prevenir la gripe: chequea tus niveles de vitamina D

Es una de las vitaminas más importantes para nuestro sistema inmune, pero esta año, entre el confinamiento que nos evitó bastante exposición solar y la dieta poco saludable que estamos llevando quizá no tengamos toda la que necesitamos. Los síntomas del déficit de vitamina D son un poco difusos, pero conviene no perderlos de vista. Entre ellos está el cansancio, el bajo estado de ánimo, problemas en la boca (gingivitis, caries…) e insomnio. Si sospechas que este puede ser tu caso puedes pedirle a tu médico que chequee tus niveles de vitamina D para que te recete un suplemento puntual si fuera necesario.

3. Cómo prevenir la gripe: desinfecta los objetos de uso común a menudo

La lejía no es solo para el coronavirus, también acaba con el virus de la gripe. Una persona puede no tener síntomas y aún contagiar la gripe, por lo que no está de más que en casa limpies y desinfectes a menudo las superficies de los objetos que compartes con los demás, como por ejemplo los mandos de la televisión y los picaportes de las puertas.

4. Cómo prevenir la gripe: pon tu cepillo de dientes bajo llave

Hay cosas que nadie quiere compartir y entre esas cosas están los virus. Para evitar riesgos innecesarios no compartas tu almohada con nadie (el virus de la gripe sobrevive en la ropa de cama hasta 24 horas), no compartas tu plato de comida ni el vaso en el que pones tu cepillo de dientes. Mejor cada cepillo en su propio vaso y si puede ser a salvo de estornudos inoportunos, mejor que mejor: el vius puede viajar vía estornudo hasta las cerdas del cepillo y quedarse ahí esperando a que te laves la boca.