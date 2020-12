9 dic 2020

Todos hemos sufrido algún dolor de cabeza a lo largo de nuestra vida… y los que nos quedan. Pero no todos los dolores son iguales ni hay que tratarlos de la misma forma. Mientras una migraña puede dejarte sepultada en la cama durante días, una cefalea tensional se puede solucionar con un simple antiinflamatorio. Te enseñamos cómo distinguir todos los dolores de cabeza que existen para que puedas identificar y tratar el tuyo correctamente.

Tipos de dolores de cabeza: cefalea tensional

Si alguna vez has tenido dolor de cabeza, seguramente te has estrenado con este. El 78% de la población ha sufrido en algún momento de su vida una cefalea tensional. Este tipo de dolor de cabeza se produce, como su nombre indica, por la acumulación de tensión, por lo que suelen aparecer al final del día y se manifiestan con dolor o presión constante alrededor de la cabeza, o un dolor de cabeza en la parte posterior de la cabeza o el cuello. El dolor no es muy agudo y se puede manejar con analgésicos fácilmente, pero si aparece durante 15 días al mes o más, hay que consultar con el neurólogo porque es posible poner un tratamiento que lo prevenga.

Tipos de dolor de cabeza: cefalea en racimo

Se calcula que 47.000 españoles padecen este tipo de cefalea, la única que se da más en hombres que en mujeres. A diferencia del tipo anterior, las crisis de dolor que provoca esta cefalea no solo se repiten varias veces a lo largo del día sino que imposibilitan continuar con cualquier actividad de la vida diaria.

El dolor aparece de repente y es muy intenso, localizado en un lado de la cabeza (normalmente alrededor del ojo o de la sien) y a menudo hace llorar los ojos del que lo sufre. Los pacientes con cefalea en racimos no buscan la cama y oscuridad para paliar su dolor: se sienten demasiado inquietos como para acostarse. Para solucionar este dolor es imprescindible acudir al especialista: el tratamiento preventivo puede llegar a combinar fármacos con esteroides, bloqueadores de los receptores de calcio y oxigenoterapia.

Tipos de dolor de cabeza: cefalea de la tos

Hacer un esfuerzo puntual también puede desencadenar un dolor de cabeza. A pesar de su nombre, esta cefalea de la tos no sólo puede visitar tu cerebro por culpa de un ataque de tos: estornudar, reírse, agacharse, levantar peso o sonarse la nariz también pueden desencadenarla.

El dolor aparece justo después del esfuerzo y puede durar de unos minutos hasta dos horas, aunque no va acompañado de más síntomas que el propio dolor. Como suele durar poco, se pasa sola o con un antiinflamatorio, pero si se repite a menudo hay que hacer una resonancia para descartar problemas e, incluso, tomar un tratamiento preventivo a base de antiinflamatorios no esteroideos. Si alguna vez has tenido dolor de cabeza después de haber hinchado un globo, esta cefalea ha sido la causante.

Tipos de dolor de cabeza: migraña

La reina indiscutible de los dolores de cabeza es capaz de desesperar a quienes la padecen: por algo la OMS la considera la octava enfermedad más incapacitante que hay. La migraña va más allá de un dolor de cabeza intenso que afecta a toda la cabeza y sigue el ritmo de los latidos del corazón, es un desorden neurológico que se suele manifestar acompañado de todo tipo de síntomas, desde vómitos, náuseas, sensibilidad a la luz, intolerancia al ruido o a los olores, hasta parálisis.

La migraña es una enfermedad crónica que debe tratarse con el especialista sí o sí. La automedicación en este caso puede resultar más un problema que una solución porque los analgésicos comunes no suelen solucionar este tipo de dolor en adultos. Además, si acudes al médico te podrá facilitar un tratamiento preventivo tras el diagnóstico (desde la aplicación de toxina botulínica a neuromoduladores y antihipertensivos). Una migraña puede durar tres días, cuanto antes tengas tu diagnóstico, mejor.